畫下完美句點！世壯運閉幕 四分半煙火綻放天空

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
2025 雙北世界壯年運動會晚間舉行閉幕典禮，妮妃雅‧瘋演出。記者曾原信／攝影
2025 雙北世界壯年運動會晚間舉行閉幕典禮，妮妃雅‧瘋演出。記者曾原信／攝影

2025 雙北世界壯年運動會晚間舉行閉幕典禮，於新北市美術館戶外園區舉行，以「We are the World」為主題，展現雙北的熱情與友誼，並由台語嘻哈組合草屯囝仔、世壯運主題曲「敬夢想」主唱葛西瓦、世界百大 DJ RayRay、變裝皇后冠軍妮妃雅・瘋、超殺唱跳天團 Energy接力帶來表演，最後以長達4分半的煙火，為這場國際盛會劃下的完美句點，並與日本關西交接，四年後由關西舉行。

2025 雙北世界壯年運動會晚間舉行閉幕典禮，草屯囝仔演出。記者曾原信／攝影
2025 雙北世界壯年運動會晚間舉行閉幕典禮，草屯囝仔演出。記者曾原信／攝影
2025 雙北世界壯年運動會晚間舉行閉幕典禮，DJ RayRay演出。記者曾原信／攝影
2025 雙北世界壯年運動會晚間舉行閉幕典禮，DJ RayRay演出。記者曾原信／攝影
2025 雙北世界壯年運動會晚間舉行閉幕典禮，輔仁大學競技啦啦隊帶來競技拉拉秀。記者曾原信／攝影
2025 雙北世界壯年運動會晚間舉行閉幕典禮，輔仁大學競技啦啦隊帶來競技拉拉秀。記者曾原信／攝影
2025 雙北世界壯年運動會晚間舉行閉幕典禮，長達四分半的煙火為運動會畫下句點。記者曾原信／攝影
2025 雙北世界壯年運動會晚間舉行閉幕典禮，長達四分半的煙火為運動會畫下句點。記者曾原信／攝影

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妮妃雅 世壯運

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