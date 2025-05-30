2025雙北世壯運今晚閉幕 妮妃雅・瘋、Energy嗨翻新北市美術館

2025雙北世界壯年運動會今晚於新北市美術館舉辦閉幕典禮，在「We are the World」的主題下，為這場歷時14天、107個國家、逾2萬5千位選手與隊職員參與的國際體育盛會畫下句點。

國際壯年運動總會（IMGA）會長Sergii Bubka感謝來自全球的壯年選手展現運動無界、人生無限的精神，也肯定雙北合力舉辦這場國際賽會所展現的專業與溫度。

隨後邀請20位志工代表登台接受感謝，並將IMGA會旗正式交接予下屆主辦城市日本關西。關西世壯運組委會會長松本正義親自接旗，松本正義表示，他接下下屆會旗，為2年後的關西大會宣傳，邀請大家來參加，日台長年交流，期盼關西大會中進一步聯絡情誼，他會參加100公尺短跑，將開始鍛鍊。他也提到，日本有非常多有活動的熟齡族群，每年都辦壯年運動會，他會和相關選手一起期盼並等待大家的挑戰。

今晚表演有草屯囝仔以Full band的演出，搭配「舞空術」和「T.s.d鐵四帝文化藝術創意團隊」，將台灣民俗元素融入流行音樂。本次世壯運主題曲主唱葛西瓦，與舞者共演「敬夢想 Non-Stop」組曲，將現場氛圍瞬間點燃，轉化為全民共享的慶典。

世界百大DJ RayRay用電音節奏點燃現場自由舞動能量，開啟運動派對的狂歡序章。輔仁大學競技啦啦隊搭配中職味全MC小螞蟻的全民應援秀，將觀眾帶進台式熱情的啦啦隊宇宙。緊接登場的是變裝皇后冠軍妮妃雅・瘋與皇后群，化身「寶島鳥」在舞台上自由飛翔，以華麗歌舞與觀眾熱烈互動，魅力爆棚。壓軸登場的Energy，以〈星期五晚上〉點題世壯運閉幕式的周五夜，帶來經典金曲串燒以及新歌〈馬上去〉首唱。