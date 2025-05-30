雙北世壯運落幕 蔣萬安：驕傲說出「我運動，故我在」

2025雙北世壯運在今晚圓滿落幕，台北市長蔣萬安致詞指出，世壯運讓人有機會重拾久違的跑鞋球具，這也是奧運看不到、專屬2025雙北世壯運的回憶，在這14天內，無論年紀、性別，無論是否專業，人人都可以感受競技的刺激體驗運動的美好，驕傲的說出「我運動，故我在」

蔣萬安指出，這14天不像奧運追求專業、追求人體極限的表現，而是一場所有人都能參加的嘉年華，創造心中那些無數平凡而偉大的瞬間。這次賽會最年長的選手是來自泰國的薩旺爺爺，為了健康，為了追尋想要的人生，從80歲開始運動的他，今年高齡105歲，以傑出的表現，拿下了100公尺短跑與標槍2面金牌。

「眼前的黑不是黑」蕭煌奇老師時隔30年再次站上柔道場，將從小練習內化在身體的柔道技藝化為賽場上「一本」秒殺，讓世界看到金曲歌王也有「壓倒性」的金牌實力；高齡88歲的林潘秀雲，是在告別跑道40年後，以堅定的意志，用運動替代手術，克服關節炎病痛，每天鍛鍊，成為100公尺、200公尺短跑、跳遠、三級跳4面金牌的「噴射機阿嬤」。

蔣萬安說，台灣的「棒球情人」高國輝、台灣初代「跆拳道女神」陳怡安，分別選擇轉戰高爾夫與擊劍，展現曾為職業運動員在退役多年後，依然不減的韌性，以及對運動的熱愛。

蔣萬安也說，在壁球賽場上，他作為台北市長可以拼盡全力、開心落敗，只可惜他對手沒得到金牌，不然他就只輸給金牌，這也是他最切深的感動「是世壯運讓我們有機會重拾久違的跑鞋球具，再次點燃運動魂」讓他再次想起開幕式上桌球選手莊智淵所說的「你不一定會當運動員一輩子，但你可以喜歡運動一輩子」。

他說，喜歡運動，自然也能看到運動場上或場外更豐富的一面，來自韓國的舉重選手Kang Seol挺舉140公斤成功放下槓鈴之後，他從轉播畫面看到他原本緊繃的神情，瞬間變得興奮到模糊，大跳三振舞的慶祝場景，更讓人印象深刻。

蔣萬安說，柔道國手楊勇緯、羽球國手李洋，這些平時征戰賽場的世界級選手，這次他們不下場，而是各自為下場競技的恩師劉文等、啟蒙教練李峻淯，忘情的吶喊，在賽場之外，將永遠記得貼出世壯運比飛盤賽店休1天的燒臘店老闆張致軒，以後他有機會去這家店光顧時，肯定期待老闆會以什麼樣精妙的角度「出盤」。

蔣萬安表示，感謝國際壯年運動總會選擇台北與新北，讓雙北攜手向運動之都，邁進一大步，感謝新北市的夥伴們，在壘球場上，你們是可敬的對手，在世壯運籌備中，你們是最可愛的隊友，也感謝所有協助，包括中央教育部體育署在內的各部會，與縣市政府團體的支援，更感謝整個2025世壯運辦公室團隊所有工作人員，以及所有志工朋友的日以繼夜的付出。

他也說，感謝所有參賽到場支持觀看世壯運比賽的民眾，共同成就了這場盛會，今晚2025雙北世界壯年運動會即將畫下句點，但也為運動生涯畫上新的起點。也要將2025雙北市世壯運中運的精神與榮耀傳承給同樣充滿熱情與活力的日本關西地區，祝福下一屆的世壯運更加精采輝煌，在關西世壯運再次相聚。