「下回關西見」世壯運今晚閉幕 侯友宜：運動創造人生無限可能

2025世界壯年運動會閉幕式今天在新北市美術館戶外區舉辦，新北市長侯友宜致詞時表示，運動為人生創造無限的可能，他要為這次勇於上場的人說聲讚跟加油，謝謝中央地方合作，實現這場跨國際的賽事，下一屆將由日本關西接棒，下回世壯運關西見。

侯友宜表示，他今晚以主辦單位的身份分享閉幕喜悅，過去兩周他以選手的身份參加世壯運，很開心跟市府局處所長們參加慢速壘球，從不熟悉規則，到上場揮棒、衝刺、撲壘，真的很開心，因為不太會玩，有局長被球打到，滿臉都是瘀青，「手變成麵龜」，還是享受過程，全心全力投入。

侯友宜說，過往市民廣場都是辦園遊會或是演唱會，但這次變成了籃球場，很多洽公民眾或是市府員工經過，都給球隊加油，也覺得很驚喜，讓他很驚訝的是，還有神駒隊成員年齡總和超過440歲，真的了不起，還有105歲標槍金牌，91歲地表最速爺爺，88歲噴射機阿嬤，大家都很感動，看見運動為人生創造無限的可能，所以他抱著激動的心情，為每個勇於上場的人說聲讚、說聲加油。

侯友宜表示，這次看到很多像是前國手再度披上戰袍，也有現任國手跟教練暫時互換身份，還有很多藝人展現不同於螢光幕前的才華，這就是全民參與、終身運動的概念，成就這些感動。

侯友宜表示，他要謝謝默默付出的工作夥伴，讓賽事圓滿順利，世界看見台灣的溫暖跟實力，也謝謝體育署、台北、宜蘭、新竹、台中，讓中央跟地方合作，實現這場跨國際的賽事，謝謝大家的幫忙，下一屆世壯運將由日本關西接棒，謝謝關西的朋友來台灣作客，下回關西見，再度參加世壯運。