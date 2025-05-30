快訊

不當好好先生！川普開轟「大陸違反關稅協議」 美股期指應聲下跌

新台幣匯率回到2字頭 6月還會繼續升？匯銀主管這麼說

「下回關西見」世壯運今晚閉幕 侯友宜：運動創造人生無限可能

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
2025世界壯年運動會閉幕式今天在新北市美術館戶外區舉辦，新北市長侯友宜致詞時表示，他要為這次勇於上場的人說聲讚跟加油。記者江婉儀／攝影
2025世界壯年運動會閉幕式今天在新北市美術館戶外區舉辦，新北市長侯友宜致詞時表示，他要為這次勇於上場的人說聲讚跟加油。記者江婉儀／攝影

2025世界壯年運動會閉幕式今天在新北市美術館戶外區舉辦，新北市長侯友宜致詞時表示，運動為人生創造無限的可能，他要為這次勇於上場的人說聲讚跟加油，謝謝中央地方合作，實現這場跨國際的賽事，下一屆將由日本關西接棒，下回世壯運關西見。

侯友宜表示，他今晚以主辦單位的身份分享閉幕喜悅，過去兩周他以選手的身份參加世壯運，很開心跟市府局處所長們參加慢速壘球，從不熟悉規則，到上場揮棒、衝刺、撲壘，真的很開心，因為不太會玩，有局長被球打到，滿臉都是瘀青，「手變成麵龜」，還是享受過程，全心全力投入。

侯友宜說，過往市民廣場都是辦園遊會或是演唱會，但這次變成了籃球場，很多洽公民眾或是市府員工經過，都給球隊加油，也覺得很驚喜，讓他很驚訝的是，還有神駒隊成員年齡總和超過440歲，真的了不起，還有105歲標槍金牌，91歲地表最速爺爺，88歲噴射機阿嬤，大家都很感動，看見運動為人生創造無限的可能，所以他抱著激動的心情，為每個勇於上場的人說聲讚、說聲加油。

侯友宜表示，這次看到很多像是前國手再度披上戰袍，也有現任國手跟教練暫時互換身份，還有很多藝人展現不同於螢光幕前的才華，這就是全民參與、終身運動的概念，成就這些感動。

侯友宜表示，他要謝謝默默付出的工作夥伴，讓賽事圓滿順利，世界看見台灣的溫暖跟實力，也謝謝體育署、台北、宜蘭、新竹、台中，讓中央跟地方合作，實現這場跨國際的賽事，謝謝大家的幫忙，下一屆世壯運將由日本關西接棒，謝謝關西的朋友來台灣作客，下回關西見，再度參加世壯運。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

侯友宜 世壯運

延伸閱讀

影／跆拳國手羅嘉翎母親世壯運披掛上陣 侯友宜到場加油

相關新聞

世壯運今閉幕 14天賽事創下「十大之最」一次看

2025雙北世界壯年運動會5月17日開幕，為期14天賽事將於今晚在新北市鶯歌美術館閉幕。世壯運今天公布這屆「十大之最」，...

2025雙北世壯運今晚閉幕 妮妃雅・瘋、Energy嗨翻新北市美術館

2025雙北世界壯年運動會今晚於新北市美術館舉辦閉幕典禮，在「We are the World」的主題下，為這場歷時14...

雙北世壯運落幕 蔣萬安：驕傲說出「我運動，故我在」

2025雙北世壯運在今晚圓滿落幕，台北市長蔣萬安致詞指出，世壯運讓人有機會重拾久違的跑鞋球具，這也是奧運看不到、專屬20...

「下回關西見」世壯運今晚閉幕 侯友宜：運動創造人生無限可能

2025世界壯年運動會閉幕式今天在新北市美術館戶外區舉辦，新北市長侯友宜致詞時表示，運動為人生創造無限的可能，他要為這次...

世壯運／亞洲首次舉辦「一波三折」 抱怨聲浪督促改善缺失

2025雙北世界壯年運動會今天落幕，作為亞洲首次舉辦，雙北市府以辦喜事心態承接這場賽事，卻面臨預算緊繃、人力吃緊困境，導...

2025世壯運今閉幕 2027關西接棒「以雙北為榜樣」

雙北世壯運為期14天，上百個國家選手在賽場交流，也對主辦單位賽事規畫與人文風情留下深刻印象。閉幕典禮今晚在新北市美術館登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。