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2025世壯運今閉幕 2027關西接棒「以雙北為榜樣」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
關西組委會副事務局長高橋徹來臺參與開閉幕式，並考察田徑拔河等多場賽事。圖／世壯運執委會提供
關西組委會副事務局長高橋徹來臺參與開閉幕式，並考察田徑拔河等多場賽事。圖／世壯運執委會提供

雙北世壯運為期14天，上百個國家選手在賽場交流，也對主辦單位賽事規畫與人文風情留下深刻印象。閉幕典禮今晚在新北市美術館登場，2027年即將接棒的關西組委會更表示，將以雙北為榜樣，用城市笑容迎接全世界的選手們。

關西組委會副事務局長高橋徹表示，這次親自來台參與開閉幕式，並深入考察田徑、拔河等多場賽事。他說，「這是亞洲第一次舉辦世壯運，資訊參考相對有限，但雙北在這樣的條件下，仍能舉辦如此盛大且完整的賽會，真的讓人印象深刻。」

高橋徹觀察到，每一位參賽選手臉上都掛著笑容，顯然他們非常享受比賽過程，志工們也都熱情協助，引導有序，令人佩服。他說，許多日本選手曾參加過雪梨、奧克蘭等世壯運，「但他們一致認為，雙北是最受歡迎、最有溫度的主辦城市。」

他強調，「雙北世壯運最成功的地方，是讓整座城市都參與其中，不只是在賽場上，而是用整座城市的笑容迎接來自世界的選手。我們關西世壯運也已經準備好了，用熱情與笑容歡迎來自全世界的選手們。」

不少選手都盛讚「這是最棒的世界壯年運動會體驗。」義大利空手道選手Greta Vitelli在35歲以上組68公斤級奪金，他表示，「我要對主辦單位說聲恭喜，規畫一場很棒的賽事，場地也很好，希望可很快再來此、與大家相見。」

德國巴伐利亞選手Dieter Baller在空手道項目中橫掃1金2銀，滿臉喜悅地說，「我覺得台灣、台北是最美麗的地方。很高興這次來參加比賽，大家都很友善，賽會規畫也很完善，一切都很棒。」他也認為，與各國選手的交流經驗讓他收穫滿滿，感到無比快樂。

南非選手Karina Vershala分享，因熱愛亞洲而參賽本次世壯運，結果成為他們參加過最棒的一屆世壯運。她說，台北是個友善城市，這裡的人都很誠實，回憶這次比賽經歷時，會想起這城市的溫暖，還有逛街購物體驗也很棒。

Karina Vershala也提到一段小插曲，比賽期間不慎將手機遺落在Uber上，原以為無法找回，報案後從保全、失物招領人員到警方，所有人都熱心協助，最終尋回手機，她感動地說，「因為有大家幫忙，讓我感到安心，這原本可能是一段糟糕的經驗，謝謝每個人。」

南非選手Karina Vershala大讚，台北是個友善城市。圖／世壯運執委會提供
南非選手Karina Vershala大讚，台北是個友善城市。圖／世壯運執委會提供
德國巴伐利亞選手Dieter Baller在空手道項目中橫掃1金2銀。圖／世壯運執委會提供
德國巴伐利亞選手Dieter Baller在空手道項目中橫掃1金2銀。圖／世壯運執委會提供
義大利空手道選手Greta Vitelli期待再來台。圖／世壯運執委會提供
義大利空手道選手Greta Vitelli期待再來台。圖／世壯運執委會提供

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