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世壯運／4分半煙火今晚新北美術館登場 百位國際貴賓滿載而歸

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
日本和歌山市議員井上直樹參加新北市長侯友宜迎賓酒會。圖／新北秘書處提供
日本和歌山市議員井上直樹參加新北市長侯友宜迎賓酒會。圖／新北秘書處提供

為期兩週的2025雙北世界壯年運動會今日將畫下句點，晚間將在新北市美術館舉辦盛大煙火閉幕式，施放時間長達4分半。賽會期間新北市府秘書處接待來自德、美、加、日、韓及新加坡等6國16個訪團，超過百位國際貴賓齊聚新北參與各項賽會活動，展現運動無國界的精神。此外，市府安排貴賓走訪鶯歌、九份及烏來等地，促進城市觀光與國際交流。

與板橋區公所長期互動密切的日本和歌山縣市議員井上直樹，在本屆世壯運「男子鏈球50+組」勇奪金牌。加拿大前奧運滑雪國手、卑詩省列治文市代理市長盧仙泳，從政以來積極為加拿大運動員發聲，訪台期間特地前往台北體育館觀賞羽球賽事，親自為加拿大隊伍EverYoung加油打氣，這群「資深」選手在場上的拚搏精神，亦讓外賓印象深刻。

為讓首度來台的訪賓進一步認識在地文化，新北市政府秘書處與文化局、板橋區公所合作，規劃鶯歌陶瓷、瑞芳九份、十分天燈等文化體驗行程。烏來區公所則接待姊妹市、日本北海道白糠町代表團，參訪烏來泰雅民族博物館，認識新北豐富的原住民文化。訪團也在博物館廣場帶來白糠馬舞表演，透過台日文化交流傳承，深化雙方友好情誼。

新北市政府秘書處表示，藉由本次世壯運，除展現城市對運動的重視與支持，更透過國際接待與文化交流，提升城市能見度，為城市外交與文化觀光注入新動能。

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新北 世壯運

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