快訊

獨／與廖峻不是夫妻！為報恩擦屎、洗澡 楊文慈心酸：還被說小三

端午假期首日…綠島4外籍遊客浮潛僅3人上岸 警消海巡搜救中

新冠疫情再度升溫 醫曝「病毒不會離開我們」：1徵兆才須警覺

聽新聞
0:00 / 0:00

世壯運今閉幕 14天賽事創下「十大之最」一次看

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
曾在全大運單屆拿到5金好手謝至琳，挺著20周又5天孕肚在世壯運女子30＋歲組200公尺混合四式中，以3分02秒33奪金。圖／世壯運執委會提供
曾在全大運單屆拿到5金好手謝至琳，挺著20周又5天孕肚在世壯運女子30＋歲組200公尺混合四式中，以3分02秒33奪金。圖／世壯運執委會提供

2025雙北世界壯年運動會5月17日開幕，為期14天賽事將於今晚在新北市鶯歌美術館閉幕。世壯運今天公布這屆「十大之最」，包含歷屆的參賽人次最多、選手年齡層最廣、選手年紀最年長，更首度納入台灣發明的木球項目。

這屆共35項運動種類，包含19種必辦的射箭、田徑、羽球、棒壘球、籃球、輕艇、自由車、舉重、桌球、足球、高爾夫、曲棍球、定向越野、划船、鐵人三項、排球、射擊、壁球、網球；14種選辦的衝浪、拔河、水上運動、橄欖球、救生、空手道、手球、運動舞蹈、飛盤、跆拳道、帆船、柔道、滾球、擊劍；2種示範的槌球、木球。

世壯運執委會表示，最新統計5月17日至5月28日，頒出金牌5455面、銀牌4196面、銅牌3856面，總共1萬3507面。

第10屆世壯運辦在台灣，「2025雙北世界壯年運動會」十大之最：

1、歷屆參賽人次最多，4萬8000人次

2、歷屆獎牌數最多，5月17日至28日共1萬3507面

3、歷屆參與選手年齡層最廣，25歲至105歲

4、歷屆參與選手最年長，105歲泰國選手薩旺（Sawang Janpram）

5、104歲台灣選手林友茂是金氏世界紀錄認證「最年長羽球選手」

6、台灣運動賽會中，最多退役國手參加

7、引爆外界關注的賽事，飛盤、海浪救生、激流標竿、法式滾球、定向越野、空前的台北城市路跑。

燒臘店老闆張致軒一張「老闆世壯運丟飛盤」公告爆紅；全國首座人工輕艇激流賽道的亮相，更因「輕艇男神」依勇達多次出賽，吸引大量粉絲關注；法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）及國際法式滾球總會主席Claude Azema、IMGA會長布卡（Sergii Bubka）特別出席法式滾球賽事開球。

市民高架1997年9月通車以來，首度封路當賽道，路線有別過往河濱路段，全程以台北101、台北大巨蛋、中正紀念堂、北門等台北城市景點為主，路跑界討論度高。

8、台灣運動賽會中，1個人最多可以報7個運動項目

9、首創女子棒球決賽在台北大巨蛋登場

10、世壯運首屆納入台灣發明的木球項目

「2025雙北世界壯年運動會」最年長選手105歲泰國選手Sawang Janpram（左二）拿下4面金牌、90歲昆凌爺爺Laurence Quinlivan（右一）也帶走5面金銀銅牌、99歲紐西蘭選手Allan Martin（右二）奪得3面金銀牌。圖／世壯運執委會提供
「2025雙北世界壯年運動會」最年長選手105歲泰國選手Sawang Janpram（左二）拿下4面金牌、90歲昆凌爺爺Laurence Quinlivan（右一）也帶走5面金銀銅牌、99歲紐西蘭選手Allan Martin（右二）奪得3面金銀牌。圖／世壯運執委會提供
世壯運史上最高齡參賽者、105歲的泰國選手薩旺（Sawang Janpram）參加100公尺短跑。記者葉信菉／攝影
世壯運史上最高齡參賽者、105歲的泰國選手薩旺（Sawang Janpram）參加100公尺短跑。記者葉信菉／攝影

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

世壯運

延伸閱讀

看得見台北101！ 看球賽、演唱會就住「台北大巨蛋」附近必住飯店清單

比照台中蓋大巨蛋？陳其邁：高雄藝文場館已獲國際肯定

法拉利賽道靈魂上身! 「Rosso Racing 2025」新色塗裝開放選配

台中大巨蛋有譜 彰化喊話持續爭取孵蛋

相關新聞

世壯運今閉幕 14天賽事創下「十大之最」一次看

2025雙北世界壯年運動會5月17日開幕，為期14天賽事將於今晚在新北市鶯歌美術館閉幕。世壯運今天公布這屆「十大之最」，...

世壯運／北市聯醫AI揪潛在心血管高風險族群 2人急手術保命

為期14天的2025年雙北世壯運今晚閉幕，台北市立聯合醫院分享本月為選手與民眾把關健康的成效，上千人次完成AI心臟年齡與...

世壯運／郭振維射下金牌 陳詩園6分差拿銀牌笑說：以為會贏

2025雙北世壯運射箭金牌戰今在板橋體育場登場，天氣綿綿細雨不斷，郭振維以612分奪得40+男子組金牌、陳詩園則以6分差...

世壯運／齊天大聖起飛 張羽霖20分台啤力景奪金牌

雙北世界壯年運動會今天晚間在輔大中美堂進行男籃35＋40＋組冠軍賽，由老台啤班底組成的力景科技出戰由陳信安等人領軍的流氓...

世壯運／射箭決賽名將齊聚 譚雅婷、袁叔琪、郭振維奪金

2025雙北世界壯年運動會射箭項目決賽今天在板橋體育場登場，多名前國手在下午出戰，首先在女子40+組出賽的袁叔琪擊敗對手...

世壯運／台中超猛女警所長原來是健身狂人 舉重奪金牌

台中市警局第六分局工業區派出所所長陳靖宣日前在世界壯年運動會女子舉重奪下金牌，她分享自己私下是健身愛好者，舉重訓練1年多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。