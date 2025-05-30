世壯運今閉幕 14天賽事創下「十大之最」一次看
2025雙北世界壯年運動會5月17日開幕，為期14天賽事將於今晚在新北市鶯歌美術館閉幕。世壯運今天公布這屆「十大之最」，包含歷屆的參賽人次最多、選手年齡層最廣、選手年紀最年長，更首度納入台灣發明的木球項目。
這屆共35項運動種類，包含19種必辦的射箭、田徑、羽球、棒壘球、籃球、輕艇、自由車、舉重、桌球、足球、高爾夫、曲棍球、定向越野、划船、鐵人三項、排球、射擊、壁球、網球；14種選辦的衝浪、拔河、水上運動、橄欖球、救生、空手道、手球、運動舞蹈、飛盤、跆拳道、帆船、柔道、滾球、擊劍；2種示範的槌球、木球。
世壯運執委會表示，最新統計5月17日至5月28日，頒出金牌5455面、銀牌4196面、銅牌3856面，總共1萬3507面。
第10屆世壯運辦在台灣，「2025雙北世界壯年運動會」十大之最：
1、歷屆參賽人次最多，4萬8000人次
2、歷屆獎牌數最多，5月17日至28日共1萬3507面
3、歷屆參與選手年齡層最廣，25歲至105歲
4、歷屆參與選手最年長，105歲泰國選手薩旺（Sawang Janpram）
5、104歲台灣選手林友茂是金氏世界紀錄認證「最年長羽球選手」
6、台灣運動賽會中，最多退役國手參加
7、引爆外界關注的賽事，飛盤、海浪救生、激流標竿、法式滾球、定向越野、空前的台北城市路跑。
燒臘店老闆張致軒一張「老闆世壯運丟飛盤」公告爆紅；全國首座人工輕艇激流賽道的亮相，更因「輕艇男神」依勇達多次出賽，吸引大量粉絲關注；法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）及國際法式滾球總會主席Claude Azema、IMGA會長布卡（Sergii Bubka）特別出席法式滾球賽事開球。
市民高架1997年9月通車以來，首度封路當賽道，路線有別過往河濱路段，全程以台北101、台北大巨蛋、中正紀念堂、北門等台北城市景點為主，路跑界討論度高。
8、台灣運動賽會中，1個人最多可以報7個運動項目
9、首創女子棒球決賽在台北大巨蛋登場
10、世壯運首屆納入台灣發明的木球項目
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