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世壯運／齊天大聖起飛 張羽霖20分台啤力景奪金牌

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
力景科技張羽霖（中）拿下20分，幫助球隊奪下金牌。記者劉肇育／攝影
力景科技張羽霖（中）拿下20分，幫助球隊奪下金牌。記者劉肇育／攝影

雙北世界壯年運動會今天晚間在輔大中美堂進行男籃35＋40＋組冠軍賽，由老台啤班底組成的力景科技出戰由陳信安等人領軍的流氓老母酉時三刻，最終力景科技在「齊天大聖」張羽霖單場進帳20分領軍下，在下半場拉開差距，以80：59奪下冠軍。

由老台啤班底組成的力景科技，陣中包括了朱億宗、張羽霖、張容軒、呂奇旻、吳敏賢、尚韋帆等人，至於流氓老母酉時三刻則是由昔日璞園球員陳信安、左從凱、簡嘉宏加上林冠綸、王志群以及藝人王陽明、紀言愷等人組成，並由富邦勇士總教練許晉哲領軍，兩隊這次在世壯運出賽可說是讓不少球迷感到相當懷念。

在日前分組賽就曾交手過並由力景科技取勝後，今天兩軍再度在金牌戰碰頭，上半場雙方還打得有來有往，不過易籃後呂奇旻、張羽霖接連飆進三分球，幫助力景科技逐漸擴大領先優勢，最終更是以21分差距收下金牌。

力景科技張羽霖今天攻下20分，是球隊能奪下金牌的大功臣，他賽後表示，自己生涯多次都拿下亞軍，今天總算擺脫第二名，尤其這次世壯運又讓他們找回籃球的快樂，希望下屆能夠繼續參戰。

至於流氓老母酉時三刻雖然已亞軍作收，不過包括看到陳信安、左從凱、簡嘉宏、王志群、林冠綸等人重披戰袍出賽，已經讓不少球迷津津樂道，賽後他們也強調，希望能在2027年再度組隊參賽。

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世壯運

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