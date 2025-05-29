世壯運／台中超猛女警所長原來是健身狂人 舉重奪金牌

台中市警局第六分局工業區派出所所長陳靖宣日前在世界壯年運動會女子舉重奪下金牌，她分享自己私下是健身愛好者，舉重訓練1年多這次以抓舉、挺舉69公斤奪金，她也分享未來希望在派出所設健身房、找專業教練，邀同仁一起訓練，對於警職提升體力、渲洩壓力都很有幫助。

第六分局指出，工業區派出所的陳靖宣所長在警界表現亮眼，私下還是健身狂熱者，日前在2025年世界壯年運動會（World Masters Games）中舉重女子50+組，以抓舉31公斤、挺舉38公斤，合計69公斤拿下金牌。

陳靖宣說，她5年前開始接觸健身，剛開始訓練基礎肌肉動作，後來慢慢接觸舉重分解動作，而且她的教練就是前舉重國手，自己開始對舉重感興趣，加上可訓練肌肉、神經，對於日常生活、需要體力的警職工作都很有幫助，還能調解舒壓。

她表示，持續健身多年後，去年2月報名世壯運舉重項目並以每周1次頻率上教練課，5月21日比賽時舉出合計69公斤拿到金牌，感到相當有成就感。

陳靖宣奪下金牌後，她也感謝教練帶領、家人支持，警界長官協助與朋友鼓勵，讓她能站上這座獎台。她也認為，人生不是只有工作，發展興趣很重要，從中可以找到自己的價值。

陳提到，他們警察，面對輪班、執勤的壓力，需要更強壯的體力，運動不只是興趣，更是對自己的保養與保護。