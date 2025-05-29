從世壯運出發 富邦金控「有志一同」志工平台首度亮相 

「2025雙北世界壯年運動會」即將落幕，富邦金控除擔任官方贊助夥伴，更以行動展現力挺體育的決心，號召近百名員工擔任賽事志工，在交通指引、現場諮詢服務、協助醫護等面向貢獻心力。為擴大正向影響力，富邦金控宣布成立「有志一同」志工平台，將擴大召集「環境、金融、陪伴、賽事」四大類志工社群，預計今年回饋社會服務2.5萬小時，以實際行動實踐永續承諾，讓台灣更美好。

「有志一同」志工平台前身為富邦慈善基金會旗下愛心志工社，過往服務範圍受法規限制，聚焦社會急難與災害救助。今年度富邦金控正式成立「有志一同」志工平台，除接續愛心志工社原有公益專案，並將整合集團資源，擴大志工服務的類型與活動，創造永續價值。

富邦金控董事長蔡明興指出，富邦承諾取之於社會、用之於社會，此次擴大成立志工平台，正是品牌精神「正向力量 成就可能™」的具體展現。富邦金控自2021年推動「Run For Green™」倡議計畫，在金融面與非金融面致力發揮企業影響力，推動低碳轉型。全新的「有志一同」志工平台，透過擴大志工服務的範疇與機制，希望吸引更多富邦同仁加入志工行列，匯聚更多力量回饋社會，讓員工和富邦一起「Run For Good」。

以環境類志工而言，富邦金控與各式非營利組織(植樹、淨灘/淨山/淨溪、生物多樣性)合作，創造永續共榮。以金融類志工為例，鼓勵同仁發揮金融職能，投入宣導防詐、理財知識、失智減緩、風險教育等不同面向，提升全齡全融知識，如結合富邦年度盛事「甲子盃」活動，邀請北富銀具防詐知識背景同仁擔任宣導志工，提升長者識詐意識，希望促進長者身體健康、財務也健康。陪伴類志工將透過集團轄下五大基金會合作單位，持續扶助弱勢需求。賽事類志工將前進富邦金控贊助之馬拉松、鐵人賽等不同賽事，支援比賽進行、應援每位選手，目前已規劃下半年的視障陪跑員培訓、醫護跑者計畫，賦能志工同仁運動專業。

為激勵更多富邦人加入回饋社會行列，自今年起將在盛大的富邦集團謝年會中表揚年度志工服務績優的同仁與子公司團隊，獎勵志工同仁們的付出。

富邦金控自2021年重新擘劃永續願景藍圖，擬定「低碳、數位、激勵、影響」四大策略，承諾在各領域發揮影響力，未來會持續透過「有志一同」志工平台創造正向能量，朝亞洲一流金融機構願景前進。