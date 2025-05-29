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世壯運／羅嘉翎任教練打80分 指導媽媽奪銅：初次比賽經驗不足

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
跆拳道國手羅嘉翎（左）這次擔任媽媽何千金的教練。記者江婉儀／攝影
跆拳道國手羅嘉翎（左）這次擔任媽媽何千金的教練。記者江婉儀／攝影

跆拳道國手羅嘉翎的媽媽何千金參加世壯運跆拳道比賽，今天在休閒組55歲67公斤組決賽，對上美國隊選手Lori Kutcher。何千金不斷尋找得分機會，但可惜被對手擋下，2比0敗下陣，獲得銅牌，她說這是第一次比賽，經驗不足，還要再接再厲。

新北市長侯友宜今天與三芝國中學生、羅嘉翎爸爸羅文祥一起在觀眾席，為何千金加油，羅嘉翎擔任教練。比賽完何千金接受媒體聯訪時，右手用冰塊冰敷，她表示，受傷是難免，比賽前一直告訴自己「不要漏氣」，過程中家人、親戚、朋友、學生一直給她鼓勵，如果有機會，還想再打一波。

跆拳道國手羅嘉翎母親何千金（左）今天在世壯運中參加女子跆拳道個人對打休閒組67kg級競賽，最後以零比2落敗。記者杜建重／攝影
跆拳道國手羅嘉翎母親何千金（左）今天在世壯運中參加女子跆拳道個人對打休閒組67kg級競賽，最後以零比2落敗。記者杜建重／攝影

何千金表示，這是自己第一次比賽，由女兒當教練，也對女兒說「要兇一點提醒自己」，因為上場一定會腦袋空白，因為想得分，所以防禦沒做好，上場經驗不足，建議可多辦中年組的比賽，除了平常練習，也有更多比賽，像美國隊是到世界各地比賽，對手表現很好，自己要再接再厲。

何千金這次花半年時間訓練，2個月瘦6公斤，她說最辛苦是體重數字一度卡住下不來，老公建議她一周去三次健身房，後來她也跟著學生照三餐練習，羅嘉翎還開視訊監督訓練狀況跟體重。

在何千金比賽過程中，羅嘉翎眼神緊盯場上動態，一度在場邊激動對媽媽喊話，像是在技術指導。羅嘉翎表示，媽媽第一次比賽，以休閒組來說很勇敢了，有80分。這次上場就有「黃金計畫」待遇，也讓媽媽體驗當選手的感覺。今天比較嚴格對待媽媽，會比較兇，希望她做到一些要求，所以比較激動，也一直強調安全第一

羅文祥則評價，老婆首次參賽，奮戰的精神給予100分，技術層面差一點，但這帶給學生、家長很多正面的意義，讓家長也一同參與運動，希望藉由這樣的賽事，鼓勵更多長輩運動。

侯友宜表示，以前常看羅嘉翎在比賽，這次換她當教練，媽媽當國際賽選手，讓他很感動的是，何千金不斷主動攻擊，不斷去奮戰，有幾局有逮到機會，可惜沒有擊到要害，從過程中看得出來何千金在享受比賽，全力以赴，是終身運動愛好跆拳道的教練，今天分數100分，很棒。

新北市長侯友宜將世壯運吉祥物壯寶抱枕，送羅嘉翎媽媽何千金。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜將世壯運吉祥物壯寶抱枕，送羅嘉翎媽媽何千金。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天與三芝國中學生、羅嘉翎爸爸羅文祥一起在觀眾席，為何千金加油。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天與三芝國中學生、羅嘉翎爸爸羅文祥一起在觀眾席，為何千金加油。記者江婉儀／攝影
跆拳道國手羅嘉翎的媽媽何千金（藍色衣服選手），參加世壯運跆拳道比賽，今天在休閒組55歲67公斤組決賽，對上美國隊選手Lori Kutcher。記者江婉儀／攝影
跆拳道國手羅嘉翎的媽媽何千金（藍色衣服選手），參加世壯運跆拳道比賽，今天在休閒組55歲67公斤組決賽，對上美國隊選手Lori Kutcher。記者江婉儀／攝影
跆拳道國手羅嘉翎（右）這次擔任媽媽何千金的教練。記者江婉儀／攝影
跆拳道國手羅嘉翎（右）這次擔任媽媽何千金的教練。記者江婉儀／攝影
在何千金比賽過程中，羅嘉翎眼神緊盯場上動態，一度在場邊激動對媽媽喊話，像是在技術指導。記者江婉儀／攝影
在何千金比賽過程中，羅嘉翎眼神緊盯場上動態，一度在場邊激動對媽媽喊話，像是在技術指導。記者江婉儀／攝影

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