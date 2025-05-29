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影／跆拳國手羅嘉翎母親世壯運披掛上陣 侯友宜到場加油

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導

2025世壯運進入尾聲，跆拳道國手羅嘉翎母親何千金今天披掛上陣，參加女子跆拳道個人對打休閒組67kg級競賽，新北市長侯友宜特地到場加油。雖然最後何千金以零比2落敗，但滿場的加油聲，讓何千金表示「有機會很想再打一波」。

比賽結束會後受訪時，侯友宜表示，他非常的感動，以前常看嘉翎在比賽，這一次嘉翎當教練，媽媽當選手，看到嘉翎的媽媽不斷主動的攻擊，奮戰不懈，雖然有幾次抓到機會，可惜沒有擊中要害，不過，他看到這個過程，覺得嘉翎的媽媽是在享受比賽，全力以赴，嘉翎媽媽的表現，讓人覺得非常棒，他給嘉翎媽媽100分。

至於嘉翎媽媽何千金表示，她有告訴自己說不要漏氣，因為在這個過程當中其實大家都在給他鼓勵，不管家人還是親戚朋友，連她的學生都一直給她鼓勵，可惜今天的表現不是非常好，希望有機會能再打一波。

另外，羅嘉翎也提到，其實在上場前，她比她媽媽還緊張，媽媽是第一次參加比賽，可能沒有辦法聽得進場邊教練的戰術，比賽時腦中是一片空白，不過，她主要還是提醒媽媽說「注意安全就好」。

跆拳道國手羅嘉翎母親何千金（左）今天披掛上陣參加女子跆拳道個人對打休閒組67kg級競賽，中場休息時，羅嘉翎（右）在一旁指導戰術。記者杜建重／攝影
跆拳道國手羅嘉翎母親何千金（左）今天披掛上陣參加女子跆拳道個人對打休閒組67kg級競賽，中場休息時，羅嘉翎（右）在一旁指導戰術。記者杜建重／攝影

跆拳道國手羅嘉翎（左一）母親何千金（右二）今天參加世壯運女子跆拳道競賽，新北市長侯友宜（左二）特地到場加油。並在比賽結束會後一同受訪，分享比賽的心情。記者杜建重／攝影
跆拳道國手羅嘉翎（左一）母親何千金（右二）今天參加世壯運女子跆拳道競賽，新北市長侯友宜（左二）特地到場加油。並在比賽結束會後一同受訪，分享比賽的心情。記者杜建重／攝影

跆拳道國手羅嘉翎母親何千金今天披掛上陣，參加女子跆拳道個人對打休閒組67kg級競賽，新北市長侯友宜（後排中）特地到場加油。記者杜建重／攝影
跆拳道國手羅嘉翎母親何千金今天披掛上陣，參加女子跆拳道個人對打休閒組67kg級競賽，新北市長侯友宜（後排中）特地到場加油。記者杜建重／攝影

跆拳道國手羅嘉翎母親何千金（左）今天在世壯運中參加女子跆拳道個人對打休閒組67kg級競賽，最後以零比2落敗。記者杜建重／攝影
跆拳道國手羅嘉翎母親何千金（左）今天在世壯運中參加女子跆拳道個人對打休閒組67kg級競賽，最後以零比2落敗。記者杜建重／攝影

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