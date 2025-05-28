世壯運／自行車最高齡84歲「謝校長」 兒陪騎公路賽摘金

KHS功學社單車的創辦人、有「謝校長」封號的84歲謝文秀，是本屆世壯運自行車項目最高齡的參賽者，今天在自由車個人公路賽80+組賽事，在兒子謝佳翰陪騎下，謝文秀順利摘金，他說「腳踏車是對壯年的最佳運動」。

今天賽事啟動雨天備案，總長從80公里縮短至20公里，謝文秀在兒子謝佳翰後方陪騎下，以48分51秒順利騎進終點拿下金牌。

謝文秀頒獎時不僅開心舉起單車拍照，他說，「我一輩子就是只有騎腳踏車，腳踏車是生涯最好的運動，對膝蓋也好，因為走路，膝蓋是承受體重的兩倍，但騎腳踏車膝蓋就可化掉很多重量。」

謝校長分享今天比賽過程心情說，其實還是蠻痛苦的，這些年輕人一點都不等他這個老人家，在開始形成領先集團後，他只能在後面苦追。謝文秀教大家騎車撇步，「當我在落後時，我會默念12345678，這樣就不會有其他的念頭」，重點就是不緊張、不亂衝、安全慢慢騎。

謝校長兒子、同時也是KHS功學社單車總經理謝佳翰說，小時候父親教他騎單車，全台到處走，現在父親年紀大了，換他支持陪著追夢。從賽前訓練菜單、組單車及所需裝備都由謝佳翰主導安排；賽前到北海岸實地模擬訓練，也一路在後方守候，這次向大會申請全程在謝校長後方陪騎，以防發生意外。

謝文秀60歲才開始騎長距離單車，80歲後主要只騎電動自行車，過去他雖舉辦上百場自由車賽，但卻從未真正下場比賽，提及想參加世壯運原因，謝校長笑說，「因為我想出風頭啊，而且想告訴大家我們的腳踏車讚啦。」