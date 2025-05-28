世壯運／自行車最高齡84歲「謝校長」 兒陪騎公路賽摘金
KHS功學社單車的創辦人、有「謝校長」封號的84歲謝文秀，是本屆世壯運自行車項目最高齡的參賽者，今天在自由車個人公路賽80+組賽事，在兒子謝佳翰陪騎下，謝文秀順利摘金，他說「腳踏車是對壯年的最佳運動」。
今天賽事啟動雨天備案，總長從80公里縮短至20公里，謝文秀在兒子謝佳翰後方陪騎下，以48分51秒順利騎進終點拿下金牌。
謝文秀頒獎時不僅開心舉起單車拍照，他說，「我一輩子就是只有騎腳踏車，腳踏車是生涯最好的運動，對膝蓋也好，因為走路，膝蓋是承受體重的兩倍，但騎腳踏車膝蓋就可化掉很多重量。」
謝校長分享今天比賽過程心情說，其實還是蠻痛苦的，這些年輕人一點都不等他這個老人家，在開始形成領先集團後，他只能在後面苦追。謝文秀教大家騎車撇步，「當我在落後時，我會默念12345678，這樣就不會有其他的念頭」，重點就是不緊張、不亂衝、安全慢慢騎。
謝校長兒子、同時也是KHS功學社單車總經理謝佳翰說，小時候父親教他騎單車，全台到處走，現在父親年紀大了，換他支持陪著追夢。從賽前訓練菜單、組單車及所需裝備都由謝佳翰主導安排；賽前到北海岸實地模擬訓練，也一路在後方守候，這次向大會申請全程在謝校長後方陪騎，以防發生意外。
謝文秀60歲才開始騎長距離單車，80歲後主要只騎電動自行車，過去他雖舉辦上百場自由車賽，但卻從未真正下場比賽，提及想參加世壯運原因，謝校長笑說，「因為我想出風頭啊，而且想告訴大家我們的腳踏車讚啦。」
從完全素人到世壯運正式下場比賽，謝文秀和家人投入不少準備工作，從今年1月開始改練公路車，兒子謝佳翰每天幫老爸開課表，選擇自家品牌公路車，並搭配室內飛輪車訓練，為了克服終點前小油坑的魔鬼陡坡，比賽前謝校長兩度到小油坑練車，第二次終於成功登頂。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言