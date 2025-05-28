圖輯／NTUS OB隊擊敗山羊兄弟隊奪金 林煜清吞止痛藥拿下勝投

雙北世壯運棒球競賽男子組35+金牌戰今天在大巨蛋開打，由山羊兄弟隊對上NTSU OB隊，由周思齊率領的山羊兄弟隊在4局下攻得2分取得領先，國立體育大學校友為主體的NTSU OB隊在6局上反擊拿下3分反超比數，山羊兄弟隊很快地在6局下打下一分扳平，但7局上NTSU OB隊灌進4分奠定勝基，NTSU OB隊後來居上，以7：3擊敗山羊兄弟隊奪下金牌，前職棒球星林煜清吞了5、6顆止痛藥，「中2日」中繼3.1局、失1分拿下勝投。 山羊兄弟隊周思齊代打上場。記者季相儒／攝影 NTSU OB隊後來居上，以7：3擊敗山羊兄弟隊奪下金牌。記者季相儒／攝影 山羊兄弟隊高國輝今天先發守三壘。記者季相儒／攝影