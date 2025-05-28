世壯運／滑接美技創造雙殺 周思齊感慨：應有OB賽事

雙北世壯運棒球競賽男子組35+賽事金牌戰，山羊兄弟隊以7：3敗給NTSU OB隊，周思齊雖然秀出美技滑接、製造雙殺守備，但只能帶走銀牌，在台北大巨蛋的最後一次出賽，周思齊也對台中大巨蛋傳出興建消息按讚。

周思齊沒有先發，但在4局下代打選到保送，並靠著對手亂流跑回超前分，5局上周思齊鎮守左外野，上演滑接美技，並立刻傳給二壘手、轉傳一壘助殺，演出雙殺守備。

周思齊透露，當下就是全力去接，「覺得我接得到，傳得也還滿準的嘛。」能夠有這樣的美技，周思齊也感嘆，在退役之前，也已經有2、3年沒有守備了。

這個美技守備後，周思齊被轉播拍到撐著膝蓋，周思齊笑說：「我40多歲了耶，不然怎麼會在這邊打，怎麼可能不撐膝蓋，好玩啦！」談到山羊兄弟的下一場比賽，周思齊表示比賽只是團隊的其中一個活動，未來還有公益、技術教學等安排。

透過這次世壯運，周思齊也有感慨，看到來自日本的甲子園大師隊有很多業餘球員，還有自家的山羊兄弟、Energy等球隊，都有很多退役職棒球員參加，認為台灣也可以籌備這樣的OB賽事，讓對棒球仍有熱血的人能夠參加。