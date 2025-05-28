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世壯運／三壘秀雙殺美技要回鍋嗎？高國輝直搖頭：腳很痛

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
雙北世壯運棒球競賽男子組35+金牌戰，高國輝在三壘策動雙殺。記者季相儒／攝影
雙北世壯運棒球競賽男子組35+金牌戰，高國輝在三壘策動雙殺。記者季相儒／攝影

山羊兄弟隊今天以3：7在雙北世壯運棒球競賽男子組35+輸給NTSU OB隊，銀牌作收，前富邦悍將隊球星高國輝雖然沒能敲安，但在三壘策動雙殺，被問到有沒有意願重返球員身分？高國輝笑說：「不要啦，打幾局腳就很痛，要休幾個禮拜了。」

高國輝在四強戰曾經開轟，今天的金牌戰2打數無安打，另有1次保送上壘，不過在三壘防區頻頻有生意上門，1局下就製造了「543」的雙殺守備。

不過高國輝對於兩次撲球沒接到比較念念不忘，「很可惜，都差一點點。」至於雙殺怎麼完成的他也有些一頭霧水，「怎麼丟的不知道，有想說他會打來，準備了一下動作，剛好用到。」

高國輝在世壯運之前，曾在去年底的新聞盃曾守過三壘，再往前就要推到國中時期，這次因球隊需求守三壘，拿的還是原本的外野手套，「別的手套接不習慣」。

能夠在大巨蛋比賽，高國輝很珍惜，因為2023年退休的他，沒趕上2024年台北大巨蛋的啟用，甚至開玩笑說：「早知道就晚一年退休。」但實際上則是趁世壯運的機會好好享受在場上的感覺，「這是我最後一次以選手身分比賽了。」

同時也有參加世壯運高爾夫球賽事的高國輝也說：「接下來希望可以好好打高爾夫球，高爾夫球打太差了，要好好練習。」

雙北世壯運棒球競賽男子組35+金牌戰，高國輝在三壘策動雙殺。記者季相儒／攝影
雙北世壯運棒球競賽男子組35+金牌戰，高國輝在三壘策動雙殺。記者季相儒／攝影

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世壯運

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