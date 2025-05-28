世壯運／三壘秀雙殺美技要回鍋嗎？高國輝直搖頭：腳很痛
山羊兄弟隊今天以3：7在雙北世壯運棒球競賽男子組35+輸給NTSU OB隊，銀牌作收，前富邦悍將隊球星高國輝雖然沒能敲安，但在三壘策動雙殺，被問到有沒有意願重返球員身分？高國輝笑說：「不要啦，打幾局腳就很痛，要休幾個禮拜了。」
高國輝在四強戰曾經開轟，今天的金牌戰2打數無安打，另有1次保送上壘，不過在三壘防區頻頻有生意上門，1局下就製造了「543」的雙殺守備。
不過高國輝對於兩次撲球沒接到比較念念不忘，「很可惜，都差一點點。」至於雙殺怎麼完成的他也有些一頭霧水，「怎麼丟的不知道，有想說他會打來，準備了一下動作，剛好用到。」
高國輝在世壯運之前，曾在去年底的新聞盃曾守過三壘，再往前就要推到國中時期，這次因球隊需求守三壘，拿的還是原本的外野手套，「別的手套接不習慣」。
能夠在大巨蛋比賽，高國輝很珍惜，因為2023年退休的他，沒趕上2024年台北大巨蛋的啟用，甚至開玩笑說：「早知道就晚一年退休。」但實際上則是趁世壯運的機會好好享受在場上的感覺，「這是我最後一次以選手身分比賽了。」
同時也有參加世壯運高爾夫球賽事的高國輝也說：「接下來希望可以好好打高爾夫球，高爾夫球打太差了，要好好練習。」
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言