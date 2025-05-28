世壯運／金牌戰當引退賽投 林煜清嗑5、6顆止痛藥再上

雙北世壯運棒球競賽男子組35+由NTSU OB隊後來居上，以7：3擊敗山羊兄弟隊奪下金牌，前職棒球星林煜清吞了5、6顆止痛藥，「中2日」中繼3.1局、失1分拿下勝投，他笑說：「這算是引退賽了。」

由周思齊率領的山羊兄弟隊在4局下先攻得2分，其中1分是林煜清在滿壘、2出局登板中繼後，出現投手犯規而送分，但隨後靠著三振止血，職棒生涯沒有出現過投手犯規的林煜清解釋，是跟捕手溝通上有些失誤，「我的問題啦」。

然而國立體育大學校友為主體的NTSU OB隊在6局上反擊，45歲的陳家豐在滿壘時上場代打，敲出清壘二壘安打逆轉比數；山羊兄弟隊雖然在6局下扳平，但7局上NTSU OB隊灌進4分奠定勝基。

林煜清表示，隊友們都很認真練球，這是都是45、46歲的學長在帶領，「他們比我們還拚，前陣子春季聯賽在帶隊比較忙，後面才加入，他們是每周都約練球。」

四強賽林煜清才登板過，今天又投了48球、吃完最後3.1局守住勝利，他透露周日登板後，就感覺手不太舒服，但去找防護員說「我今天就是要上」，猛嗑止痛藥上場，「就是久違的熱血，跟自己的母校一起打拚，這種感覺非常好。」

今天林煜清的女兒特別到場看爸爸投球，國體大棒球隊也在，擔任投手教練的林煜清說：「要拚給學生看。」能夠在大巨蛋投球感覺十分過癮，因為職棒生涯來不及參與，「自己的心願達成，算是引退賽了。」