世壯運／高國輝、周思齊秀美技仍輸 林煜清3.1局壓制率隊奪金

雙北世壯運棒球競賽男子組35+賽事金牌戰今天在台北大巨蛋開打，山羊兄弟雖然一度領先，高國輝、周思齊兩位前職棒球星更有美技演出，然而NTSU OB在第6局逆轉、第7局平手後超前，以7：3勝出奪金，中繼3.1局失1分的林煜清拿下勝投。

山羊兄弟隊陣中有多位前職棒球星，今天先發打線就有高國輝、陳冠任、陳敏賜、簡富智等人，周思齊則是板凳待命；上國立體育大學校友為主體的NTSU OB隊也有包含林煜清、許傳誠、王湘嵐等具職棒資歷球員。

高國輝今天先發鎮守三壘，前3局都有守備機會，1出局、一壘有人時面對黃志祥敲出的三壘滾地球飛撲擋了一下，但沒能接住，形成內野安打；接著面對蘇建銘敲出的滾地球，這回高國輝穩穩接住、傳二壘再傳一壘，製造雙殺。

第2局高國輝又接獲滾地球傳往二壘封殺，雖然路徑偏高但不影響出局，而3局上更是面對謝大偉敲出的三壘軟弱滾地球，一路跟隨想看球滾出界外，不料剛好停在線上，仍是內野安打。

4局下2出局後簡富智安打，關鍵時刻換上周思齊上場代打，簡富智又盜壘成功，但在3個壞球、簡富智又因暴投上三壘，周思齊獲得故意四壞保送，山羊兄弟隨後形成滿壘，李品叡又選到保送，擠回超前分。

林煜清緊急為NTSU OB隊登板救火，沒想到一個投手犯規直接奉送1分，但最終以三振成功止血，也讓他怒吼一聲。

4局下代打的周思齊在5局上接替左外野守備，結果馬上有美技演出，無人出局、一壘有人，面對左外野線邊飛球，周思齊滑接成功並快傳回內野，經二壘手轉傳回一壘，完成雙殺守備，瞬間化解危機。

然而6局上NTSU OB隊靠著山羊兄弟隊投手控球失準，成功攻佔滿壘，45歲的陳家豐上場代打，一棒敲出中外野深遠飛球，二壘安打清空壘包，反以3：2逆轉。

6局下山羊兄弟隊很快反擊，陳敏賜先敲出安打並靠對方暴傳進佔二壘，接著滾地球推進上三壘，周思齊雖然敲出二壘高飛球被接殺，但林煜清暴投讓陳敏賜跑回追平分。

7局上NTSU OB隊又靠安打加上失誤，無人出局就攻佔二、三壘，謝大偉敲出安打灌進2分打點超前，隨後又是安打串連，蘇建銘敲安、陳家豐滾地推進各有1分打點，單局灌進4分奠定勝基。

林煜清7局下續投，雖然1出局山羊兄弟隊總教練呂祐華上場代打敲安，但接連解決陳冠任、吳界煌守住危機，3.1局失1分的成績拿下勝投。