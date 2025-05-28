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世壯運／大安運動中心突停電 執委會：賽事移至和平籃球館

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
作為籃球賽場北市大安運動中心，今天下午卻傳出突然停電，執委會證實，空調廠商在維護不慎將機電設備開關閥損壞已啟動備案，今日至明日賽程移至隔壁和平籃球館舉行，影響約15場比賽，皆已通知選手。圖／執委會提供
作為籃球賽場北市大安運動中心，今天下午卻傳出突然停電，執委會證實，空調廠商在維護不慎將機電設備開關閥損壞已啟動備案，今日至明日賽程移至隔壁和平籃球館舉行，影響約15場比賽，皆已通知選手。圖／執委會提供

世壯運賽事持續進行中，不過今天下午作為籃球賽場北市大安運動中心，卻傳出突然停電，執委會證實，空調廠商在維護不慎將機電設備開關閥損壞已啟動備案，今日至明日賽程移至隔壁和平籃球館舉行，影響約15場比賽，皆已通知選手。

執委會表示，因空調廠商在空調設備維護作業時，不慎將機電設備開關閥損壞，為避免相關設備受損及影響選手安全，緊急採取斷電處理以進行後續維修作業。

執委會說，為確保賽事順利進行，今日起至明日的相關賽程，已即刻轉移至鄰近的和平籃球館舉行，所有賽事設備與選手也已移動完成，一小時內恢復比賽，賽事現已如常進行。

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世壯運

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