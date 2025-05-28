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世壯運／師徒對調！羅嘉翎改當教練評劉聰達表現：還不錯

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
2025世壯運跆拳道今在板樹體育館登場，東奧銅牌名將「跆拳甜心」羅嘉翎改當教練，陪同30年沒比過賽的教練劉聰達（左）上場。記者劉懿萱／攝影
2025世壯運跆拳道今在板樹體育館登場，東奧銅牌名將「跆拳甜心」羅嘉翎改當教練，陪同30年沒比過賽的教練劉聰達（左）上場。記者劉懿萱／攝影

2025世壯運跆拳道今在板樹體育館登場，東奧銅牌名將「跆拳甜心」羅嘉翎改當教練，陪同教練劉聰達（右）上場。記者劉懿萱／攝影
2025世壯運跆拳道今在板樹體育館登場，東奧銅牌名將「跆拳甜心」羅嘉翎改當教練，陪同教練劉聰達（右）上場。記者劉懿萱／攝影

2025世壯運跆拳道今在板樹體育館登場，東奧銅牌名將「跆拳甜心」羅嘉翎改當教練，陪同30年沒比過賽的教練劉聰達上場，可惜劉後旋踢時拉傷，最終拿下55歲80公斤級銀牌。

劉說，對方衝撞力道大，加上最後一腳後旋拉傷只能作罷，認為體力下滑也是問題。羅則肯定教練表現不錯，讓一旁劉自嘲沒有不錯。

劉聰達說，這次備戰世壯運主要是降體重，原本體重是90公斤，但報名80公斤級，所以開始跑步降體重，以前都是叫嘉翎降體重，這次是換她督促自己。劉也說，最後一腳後旋拉傷後，就無法抵擋對手衝撞力道，只能棄賽，對今天很多為他加油學生、家長感到抱歉。

劉表示，本來參加世壯運，是想說打一次給學生家長看，因為不只學生，連自己的太太、小孩都沒看過自己比賽，沒想到打得很不好「自己都不知道在打什麼」，30年沒有比賽還是有差，對回到賽場很陌生，也沒打過電子護具，而對手打過蠻多世壯運，甚至家長情蒐到對手衝撞力道很大，上場確實如此，原本覺得可以贏對手，但沒有實戰對練還是有差。

不過是再戰2027世壯運，劉笑說「不要鬧了」，這次參加也是希望給受傷開刀復原中的嘉翎任務，督促他將體重。

羅嘉翎表示，在場上、場下感覺很不一樣，場下要隨時注意，並提醒教練要做什麼動作，且第一次看教練比賽，體驗很新鮮、興奮。至於對劉今日表現，羅說「表現已經還不錯...不是不錯是很好！」，讓一旁劉自嘲沒有不錯。

羅說，對手仍有持續在國際比賽經驗，教練已經30年沒有比賽，在場上動作有時候會臨時想不到，明天陪媽媽出賽，希望她在場上有所反應。

2025世壯運跆拳道今在板樹體育館登場，羅嘉翎教練劉聰達上場，可惜劉後旋踢時拉傷，賽後一度站不起來。記者劉懿萱／攝影
2025世壯運跆拳道今在板樹體育館登場，羅嘉翎教練劉聰達上場，可惜劉後旋踢時拉傷，賽後一度站不起來。記者劉懿萱／攝影
2025世壯運跆拳道今在板樹體育館登場，東奧銅牌名將「跆拳甜心」羅嘉翎改當教練，陪同教練劉聰達（右）上場。記者劉懿萱／攝影
2025世壯運跆拳道今在板樹體育館登場，東奧銅牌名將「跆拳甜心」羅嘉翎改當教練，陪同教練劉聰達（右）上場。記者劉懿萱／攝影

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