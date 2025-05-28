世壯運／賽場嬌點 執委會盤點多位亮眼「女力」

世壯運賽事進入尾聲，不少選手表現亮眼，世壯運執委會更盤點多位「女力」及場邊亮點，包含藝人房思瑜奪下雙銀、「警花」謝伯韶勇奪1金4銀1銅、媒體人夏嘉璐、台北101董事長賈永婕水球項目也奪金，表現亮眼。

擁有「文青女神」封號温貞菱本屆世壯運和好友袁子芸等人組隊「Da-Sha Bon（Hero Gang）」報名排球休閒混合30+組，成為此次排球場上亮點之一；藝人房思瑜此次報名小龍舟女子200與500公尺35+組賽事，雙雙奪銀，在10K路跑女子40+組跑出個人最佳紀錄，獲得第6名，表現亮眼。

「全明星運動會3」女星田依甯，也參加世壯運射箭賽反曲弓女子30+組的賽事，歷經8個月刻苦訓練，資格賽射下476分獲得第14名，最終進入16強決賽；「警花」謝伯韶本屆世壯運在游泳項目奪下1金4銀1銅，更以12分15秒之差，勇奪鐵人三項35+組金牌。

藝人陳又榕參加舉重45公斤級35+組賽事，更穿上她偶像郭婞淳簽名舉重鞋上場，最終以接近個人最佳的抓舉33公斤、挺舉38公斤，總和71公斤，如願摘下銅牌；曾為國小校隊選手、媒體人張晏塵參加女排休閒、競賽與混排三組賽事，是賽事參與最多組別女性球員之一。

而媒體人夏嘉璐、101董事長賈永婕也一同組隊報名女子水球項目，精彩表現令人印象深刻，更勇奪金牌；曾參與2020東京奧運跨欄國手謝喜恩，以媽媽身份再戰田徑場，參加女子30+組400公尺跨欄奪銀、100公尺跨欄摘銅，並與隊友攜手拿下400公尺接力金牌，重現「田徑女神」的絕美風采。

此外，世壯運多位女性運動代表轉任教練或裁判，包含擔任教練指導母親參賽跆拳道女子67公斤級賽事羅嘉翎；首位蟬聯兩屆亞運金牌的「空手道小清新」文姿云以教練身份現身，擔任其啟蒙教練趙志才的教練；現役壁球國手王媛擔任裁判展現專業度。