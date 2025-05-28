世壯運／跨海熱情 日本志工的感動旅程

為了參與2025年雙北世壯運，一位日本人來台擔任語言志工—新開 旭先生（SHINKAI Asahi），靦腆卻熱情的笑容帶點口音開朗地回應著我們，新開先生說他是在偶然機會下知道2025年臺灣世壯運在召募志工，所以就自己上網報名加入志工的行列，而且特地去年飛來台北參與臺灣的志工實體相關培訓課程，也加入了世壯運志工資訊平台相關訊息，過程中都沒人發現他是日本人。

新開先生表示，自己一直喜歡當志工，常參與日本許多大型國際展覽活動的志工，可以接觸很多人，有許多不同的學習，因為在日本念大學學的是中文，也從事翻譯和會展工作，所以覺得可以透過投入這次志工的行列有豐富的收穫，用他懂中文和日文、英文的專長來協助選手與參與者。

賽事開始前他特別安排從日本飛抵台北的兩週旅程，投入世壯運志工行列。因為事前透過世壯運志工平台排了15個志工服務班次，他從5月12日主認證中心開設不久就服務到5月25日，期間還主動願意增加排班服務，這次他參與了松菸選手服務中心、世壯運博覽會的運作與大巨蛋開幕典禮的志工支援工作。沒排班的日子就自己穿插了台北小旅行，到台北101和故宮等地方遊歷，他表示自己真的很喜歡臺灣，還打聽返回日本前台灣LV包、鳳梨酥等伴手禮要去哪裡買。

2025雙北世壯運這段服務經驗對他來說意義深遠，大巨蛋開幕活動的流程安排與選手入場和散場效率讓他驚艷，感受到台灣人的用心與專業；精彩的節目內容更讓他感動不已，這場運動嘉年華讓人充滿正能量。他深深愛上這份服務的價值，也承諾在2027年將繼續投入關西世壯運的語言志工，將這份熱情延續下去，同時新開先生也期待台灣的志工伙伴能夠踴躍報名2026愛知/名古屋亞運及2027關西世壯運的志工行列，讓志工服務的價值，能夠透過國際賽事活動一直延續下去，讓善的循環永不止息。

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