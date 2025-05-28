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世壯運／高國輝先發三壘！陳敏賜扛4棒 要登板需滿足一條件

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
高國輝。記者季相儒／攝影
高國輝。記者季相儒／攝影

雙北世壯運棒球競賽男子組35+賽事金牌戰今天在台北大巨蛋開打，由周思齊領軍的山羊兄弟隊對上國立體育大學校友為主體的NTSU OB隊，山羊兄弟陣中多了陳敏賜這張「鬼牌」，投打二刀流的他先發第四棒，若要站上投手丘需解除指定打擊。

山羊兄弟隊陣中不少前職棒球星，陳敏賜因入選亞運培訓隊，前幾場賽事都未出席，在春季聯賽開轟的他成為金牌戰神秘戰力。

由於世壯運並無先發投手可兼任指定打擊的「大谷條款」，在中職一軍曾留下投球、打擊紀錄的陳敏賜若要登板，需照傳統規則，先解除指定打擊後，以投手身分作為打線的一員。

而另一亮點是高國輝擔任三壘手，他在前一場賽事曾在第2局開始客串三壘手，自認對體力很消耗，今天則是先發上場。

NTSU OB 隊集結多位前職棒好手，包括前兄弟象投手林煜清、La new熊捕手許傳誠、Lamigo桃猿外野手王湘嵐等人。

山羊兄弟

1棒 陳冠任，指定打擊

2棒 吳界煌，中外野

3棒 高國輝，三壘

4棒 陳敏賜，一壘

5棒 簡富智，左外野

6棒 蘇建榮，右外野

7棒 吳明訓，捕手

8棒 李品叡，游擊

9棒 彭怡千，二壘

先發投手：吳俊億

國體大OB

1棒 王湘嵐，右外野

2棒 謝大偉，游擊

3棒 黃志祥，三壘

4棒 蘇建銘，一壘

5棒 許傳誠，捕手

6棒 許誌峰，左外野

7棒 葉謦瑋，二壘

8棒 郭瑞穎，指定打擊

9棒 陳凱文，中外野

先發投手：林彥辰

雙北世壯運棒球競賽男子組35+賽事金牌戰今天在台北大巨蛋開打。記者蘇志畬／攝影
雙北世壯運棒球競賽男子組35+賽事金牌戰今天在台北大巨蛋開打。記者蘇志畬／攝影

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世壯運

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