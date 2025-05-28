世壯運／北一女校友奪水球金牌 相約日本隊下屆見

2025雙北世壯運精彩登場，一支由畢業30年的北一女校友組成的Greenwave隊，以驚人毅力和團隊精神，從零開始投入訓練，成功奪下世壯運水球女子50+組冠軍。

本次世壯運水球比賽女子組競爭格外激烈，包括由水上救生員組成的30+組隊伍，以及鐵人三項好手組成的40+組。然而，Greenwave隊隊員們皆為運動素人，來自醫療界、教育界、金融業、外商企業及家庭主婦等不同領域，卻在400多天的努力中突破自我，甚至週末還進行額外體能訓練，教練羅淼深感敬佩，「這些女性充分展現了台灣女力絕不放棄的精神，她們的堅持令人動容！」

男子40+組冠軍由台灣運動行銷推手、名衍行銷創辦人黃成翰領軍奪得。圖／名衍行銷提供

此外，男子40+組冠軍由台灣運動行銷推手、名衍行銷創辦人黃成翰領軍奪得，他與Greenwave隊長姜怡伶夫妻二人更創下同屆賽事中同時奪得水球分齡組冠軍的佳話，成為本次世壯運的焦點話題。

比賽當天，松山運動中心賽場另一亮點則是由熱情的北一女校友們自發組成的加油團，加油聲浪此起彼落，為隊伍帶來無比士氣，更創下國內水球比賽觀賽熱潮新高。

黃成翰表示，水球作為奧運百年競賽項目，近年因中華代表隊屢創佳績逐漸受到國內關注。水球運動結合了游泳、籃球、排球、手球與足球的特點，不僅挑戰個人體能與技術，更考驗臨場反應與團隊合作。他期待未來能有更多人體驗水球的魅力與趣味，並推廣至更多族群與年齡層，成為台灣在國際舞台上發光的契機。

Greenwave隊長姜怡伶則說：「透過此次挑戰，我們深刻感受到體能教練陳月羽所言：『真正的成就從來就不是立即可得，而是日復一日堅持後的自然成果』。雖然雙北世壯運即將落幕，但我們已與日本水球女子隊相約2027關西世壯運再見。」