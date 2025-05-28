世壯運／退役20年再戰跆拳道 洪佳君奪勝老公黃志雄給100分

雙北世壯運跆拳道賽事今天在板樹體育館開戰，新北市議員洪佳君退役20年再度站上賽場，首戰旗開得勝。洪說，感覺很不真實，一個退役選手再度回到舞台「真的很不容易」，但藉由世壯運讓更多人感受運動的好，且一改過去不跟對手談話的習慣，洪不忘向對手介紹在新北美術館舉辦的世壯運閉幕式。

洪佳君在世壯運50歲競賽組女子57公斤級出賽，這也是她退役20年後再度站上賽場，首戰便旗開得勝。洪賽後說，很像在做夢、很不真實，以前會做夢夢到自己上場比賽，這個夢真的實現了，雖然一直都有保持運動習慣，但投入練習是等確定報名世壯運以後才開始，透過這樣的國際賽有動力訓練，訓練強度是抓著空檔就練習，包含重量、技術訓練。

洪佳君強調，一個退役選手再度回到舞台，真的很不容易，但藉由世壯運讓更多人感受運動的好，在賽場上看到昔日的戰友也會欣慰，無論輸贏就享受過程。她分享，過去比賽準備時不會跟對手講話，這次主動跟對方認識，向她介紹在新北美術館舉辦的世壯運閉幕式，這是以前不可能做的事情。

2004年雅典奧運跆拳道銀牌、國民黨新北黨部主委黃志雄，同時也是洪的丈夫，這次世壯運也是洪的教練，黃說看到退役選手在10、20年，甚至30年還能來參加正式比賽，帶給他無窮的回憶，至於表現，黃笑說，如果是20歲的洪佳君覺得發揮不到三成，但若以現在的她來說，表現百分百。