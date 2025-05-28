世壯運／暌違10年重返跆拳道場 黃韻文盼找回自我

雙北世壯運跆拳道賽事今天在板樹體育館點燃戰火，不少退役國手以教練和選手身分現身，包括兩屆奧運國手劉威廷就當起黃韻文、黃丞靖等人的指導教練，羅嘉翎也將擔任教練劉聰達的場邊指導教練，2016年後卸下選手身分的黃韻文就表示，暌違近10年再度回到場上，感覺依舊熟悉。

黃韻文曾在2014年仁川亞運會拿下跆拳道女子53公斤級金牌，近年開個人健身、肌力訓練工作室擔任教練，談到這次報名世壯運的原因，她說：「我退役後就完全脫離跆拳道，這次剛好年齡又到了，又是台灣辦得第二場大型國際賽，好像沒有理由不參加，台北世大運那次我已經退休沒有參加到。」

談到卸下選手身分後的轉變，黃韻文坦言，由於目前從事的是屬於服務業性質，在服務別人的同時，常常會漸漸忘記自己是誰，所以想要藉由這次比賽把專注力放回自己身上；他在今天首場比賽結束後說：「感覺蠻過癮的也很熟悉，我覺得參加比賽是一回事，但享受的是這個過程中，練習從退回一般人體能後慢慢練回來自己的感覺。」

這次世壯運黃韻文也找來同期的國家隊隊友劉威廷擔任指導教練，曾兩度參加奧運會的劉威廷表示，儘管世壯運的比賽氛圍比較休閒，但流程和規模都與國際賽事並沒有差太多，也考慮兩年後以選手身分參加下屆世壯運，談到這次擔任指導教練的任務，他則笑說：「把水遞好。」

除了黃韻文外，包括北京奧運銅牌宋玉麒、倫敦奧運銅牌曾櫟騁、廣州亞運金牌夏顯詠也重拾選手身分，並在今天相繼出賽。