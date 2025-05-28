快訊

陳傑憲脫口「某就要照三頓揍」遭炎上！親上火線道歉 太太神救援

不是新冠、流感！4歲女童發燒、呼吸道症狀 驗5種快篩揪病因

Andy控家寧情變藏男閨蜜 范成章遭爆「離婚有小孩」18字回應

世壯運／賈永婕回台羿日參戰女子水球奪金 累喊「快斷氣了」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
賈永婕所屬球隊表現亮眼，開賽第一節就取得2：0，賈永婕也在第二節上陣，多次展現精湛防守，4節打完7：3奪下勝利，獲得女子組金牌。記者許正宏／攝影
賈永婕所屬球隊表現亮眼，開賽第一節就取得2：0，賈永婕也在第二節上陣，多次展現精湛防守，4節打完7：3奪下勝利，獲得女子組金牌。記者許正宏／攝影

台北101董事長賈永婕日前赴美國開球，昨天抵台後今天一早又出現參與世壯運女子水球項目，所屬隊伍最終以7：3多勝拿下金牌，賈直言，團隊從7、8個月前就開始固定練習，雖然她可能沒辦法那麼全勤，但是今天表現還算滿意，教練要求都有做到，更直言時差關係比賽讓她「快斷氣了」但運動還是讓人開心。

賈永婕日前赴美國職棒紐約大都會隊參與台灣日，昨天才剛到台灣，今天一早就參加世壯運水球賽，所代表的「Friday」除了她以外還有知名主播夏嘉璐，雖然賈今天並未先發上陣，不過所屬球隊表現亮眼，開賽第一節就取得2：0，賈永婕也在第二節上陣，多次展現精湛防守，4節打完7：3奪下勝利，獲得女子組金牌。

賈永婕表示，沒想到比賽這麼精彩，她才下水30秒「就快要斷氣了」，可能是時差加上其他因素，但運動會讓人很開心，比賽的戰略攻勢是釘在群組上，每個人都是備戰狀態，隊長在場上也會一直提醒戰術，雖然他今天下場時間不長，主要是「防守組」，有很多關鍵性攔截、抄球，都有做到教練給的指示。

賈永婕說，為了這次比賽已經備戰將近7、8個月時間，一開始每個禮拜會固定練習一次，最近有增加頻率變成一個禮拜2次，還會有一些模擬賽，也很感謝今天到場加油團包含老公有來一下，女兒更待滿全場，還有101團隊也有到場加油。

賈永婕所代表的「Friday」除了她以外還有知名主播夏嘉璐（右2）表現同樣亮眼。記者許正宏／攝影
賈永婕所代表的「Friday」除了她以外還有知名主播夏嘉璐（右2）表現同樣亮眼。記者許正宏／攝影
台北101董事長賈永婕日前赴美國開球，昨天抵台後今天一早又出現參與世壯運女子水球項目，所屬隊伍最終以7：3多勝拿下金牌。記者許正宏／攝影
台北101董事長賈永婕日前赴美國開球，昨天抵台後今天一早又出現參與世壯運女子水球項目，所屬隊伍最終以7：3多勝拿下金牌。記者許正宏／攝影

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

世壯運

延伸閱讀

MLB／紐約大都會AI台灣日 賈永婕熱情開球

MLB／第20屆大都會AI台灣日 賈永婕開球手套繡國旗「看見台灣」

MLB／帶國旗漂亮投球 賈永婕備戰紐約大都會台灣日

賈永婕揭疫情期間大S捐款百萬　當時「正在打離婚官司」仍不忘公益

相關新聞

世壯運／賈永婕回台羿日參戰女子水球奪金 累喊「快斷氣了」

台北101董事長賈永婕日前赴美國開球，昨天抵台後今天一早又出現參與世壯運女子水球項目，所屬隊伍最終以7：3多勝拿下金牌，...

世壯運／30日閉幕式煙火秀4分半 新北揭3處絕佳觀賞點

2025雙北世壯運閉幕典禮5月30日晚間7時在新北美術館戶外園區登場，向來自全球的選手與觀眾獻上一場結合表演、光雕與煙火...

世壯運／桃園市府臥虎藏龍 又1人摘金銀銅

2025雙北世界壯年運動會如火如荼進行，桃園大眾捷運股份有限公司員工張俊傑在立式划槳（SUP）為國爭光，拿下1金1銀2銅...

勇壯嘉義隊選手首次世壯運參賽累計奪9金5銀6銅 成績亮眼

嘉義市2023起召集隱藏勇壯運動好手，籌組「勇壯嘉義隊」，歷經2年培訓181位勇壯族，經專業教練指導，30位選手平均年齡...

世壯運／警力維安為民服務 「半埋沙中」找回法國選手遺失獎牌

世界壯年運動會的「海浪救生」今起在福隆沙灘舉辦3天，選手競技，還有民眾觀賽。新北市瑞芳警分局規畫專案勤務，除了確保安全和...

世壯運／國際選手交流零距離 志工熱情送暖緩緊張情緒

雙北世壯運接近尾聲，除了選手亮眼表現外，更有不少熱情付出志工，包含母女檔一起報名增進感情，還有語言志工在場緩解選手緊張情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。