世壯運／賈永婕回台羿日參戰女子水球奪金 累喊「快斷氣了」

台北101董事長賈永婕日前赴美國開球，昨天抵台後今天一早又出現參與世壯運女子水球項目，所屬隊伍最終以7：3多勝拿下金牌，賈直言，團隊從7、8個月前就開始固定練習，雖然她可能沒辦法那麼全勤，但是今天表現還算滿意，教練要求都有做到，更直言時差關係比賽讓她「快斷氣了」但運動還是讓人開心。

賈永婕日前赴美國職棒紐約大都會隊參與台灣日，昨天才剛到台灣，今天一早就參加世壯運水球賽，所代表的「Friday」除了她以外還有知名主播夏嘉璐，雖然賈今天並未先發上陣，不過所屬球隊表現亮眼，開賽第一節就取得2：0，賈永婕也在第二節上陣，多次展現精湛防守，4節打完7：3奪下勝利，獲得女子組金牌。

賈永婕表示，沒想到比賽這麼精彩，她才下水30秒「就快要斷氣了」，可能是時差加上其他因素，但運動會讓人很開心，比賽的戰略攻勢是釘在群組上，每個人都是備戰狀態，隊長在場上也會一直提醒戰術，雖然他今天下場時間不長，主要是「防守組」，有很多關鍵性攔截、抄球，都有做到教練給的指示。

賈永婕說，為了這次比賽已經備戰將近7、8個月時間，一開始每個禮拜會固定練習一次，最近有增加頻率變成一個禮拜2次，還會有一些模擬賽，也很感謝今天到場加油團包含老公有來一下，女兒更待滿全場，還有101團隊也有到場加油。