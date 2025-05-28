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世壯運／桃園市府臥虎藏龍 又1人摘金銀銅

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園大眾捷運股份有限公司員工張俊傑參加世壯運，在立槳競賽摘1金1銀2銅佳績。圖／桃園大眾捷運公司提供
桃園大眾捷運股份有限公司員工張俊傑參加世壯運，在立槳競賽摘1金1銀2銅佳績。圖／桃園大眾捷運公司提供

2025雙北世界壯年運動會如火如荼進行，桃園大眾捷運股份有限公司員工張俊傑在立式划槳（SUP）為國爭光，拿下1金1銀2銅成績，證明無論什麼年紀，都可以勇敢追夢。

張俊傑學生時期熱愛運動，出社會後忙於工作和家庭，難有時間自己時間，但直到小孩讀大學，4年前在朋友介紹下接觸SUP，不僅重拾對運動的興趣，還練出心得，取得國家與國際教練證照。

張俊傑參加50歲以上男子12公里SUP馬拉松，以2小時07分13秒奪金牌，為自己的人生寫下亮麗的篇章，「這次比賽不只是挑戰自己，更是要向孩子們證明，無論年紀多大，都要勇敢追夢」

員工奪金，桃捷也感光榮。桃捷表示，公司相信協助員工在工作與生活之間取得良好平衡，才能創造工作動力與團隊凝聚力，未來會繼續支持對員工社團與運動活動，鼓勵員工在工作之餘培養興趣與拓展生活圈，凝聚團隊向心力，共創健康職場與幸福企業。

桃園大眾捷運股份有限公司員工張俊傑參加世壯運，在立槳競賽摘1金1銀2銅佳績。圖／桃園大眾捷運公司提供
桃園大眾捷運股份有限公司員工張俊傑參加世壯運，在立槳競賽摘1金1銀2銅佳績。圖／桃園大眾捷運公司提供
桃園大眾捷運股份有限公司員工張俊傑參加世壯運，在立槳競賽摘1金1銀2銅佳績。圖／桃園大眾捷運公司提供
桃園大眾捷運股份有限公司員工張俊傑參加世壯運，在立槳競賽摘1金1銀2銅佳績。圖／桃園大眾捷運公司提供
桃園大眾捷運股份有限公司員工張俊傑參加世壯運，在立槳競賽摘1金1銀2銅佳績。圖／桃園大眾捷運公司提供
桃園大眾捷運股份有限公司員工張俊傑參加世壯運，在立槳競賽摘1金1銀2銅佳績。圖／桃園大眾捷運公司提供

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