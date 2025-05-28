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世壯運／30日閉幕式煙火秀4分半 新北揭3處絕佳觀賞點

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
世壯運閉幕典禮當日下午5時起開放入場，活動現場劃分為四大區域。圖／新北文化局提供
世壯運閉幕典禮當日下午5時起開放入場，活動現場劃分為四大區域。圖／新北文化局提供

2025雙北世壯運閉幕典禮5月30日晚間7時在新北美術館戶外園區登場，向來自全球的選手與觀眾獻上一場結合表演、光雕與煙火的視聽盛宴。新北文化局說，當日下午5時起開放入場，並分為四大觀賞區，而壓軸煙火有三處絕佳觀賞點，包括三鶯水資源回收中心、鶯歌碧龍宮及三峽鳶山岩。

文化局指出，閉幕典禮當日下午5時起開放入場，活動現場劃分為四大區域，A區為舞台前方選手認證席與帕拉選手座位區；B區設於美術館戶外園區南高地，同樣提供認證選手觀賞；C區為民眾觀賞專區，設於鄰近三鶯之心區域，設置轉播螢幕，讓民眾能同步感受現場氛圍；D區則為親子同樂區，現場將有童玩遊戲供親子同樂，也有投影幕能隨時觀賞典禮精彩時刻。

而選手須憑賽會認證卡，從位於鶯歌捷運通廊下館前路的「選手入口」進入新北市美術館1樓賽會人員認證區，完成報到並領取餐盒後，依指示通過安檢進入A區或B區；帕拉選手則從「帕拉選手報到處」進場，完成認證後進入A區。為配合維安需求，A區實施安檢，隨身包包超過50×50x50公分需寄物，現場設有寄物區。建議穿著輕便服裝、攜帶簡易背包，自備水壺響應環保，現場備有飲水機供使用。

閉幕典禮以「We are the World」為主題，演出卡司星光熠熠，包括台語嘻哈團體草屯囝仔、世壯運主題曲「敬夢想」主唱葛西瓦、百大DJ RayRay、變裝皇后冠軍妮妃雅・瘋，及人氣團體Energy將帶來經典組曲並首唱新歌，搭配量身打造的光雕舞台與燈光設計，且壓軸煙火秀長達4分半鐘，為現場觀眾獻上震撼演出。

世壯運閉幕典禮C區為民眾觀賞專區，設於鄰近三鶯之心區域。圖／新北文化局提供
世壯運閉幕典禮C區為民眾觀賞專區，設於鄰近三鶯之心區域。圖／新北文化局提供

除新北市美術館戶外園區主場觀賞區外，周邊推薦三鶯水資源回收中心(需步行入內)、鶯歌碧龍宮及三峽鳶山岩，皆為絕佳煙火觀賞地點。新北市美術館也將視人潮狀況進行機動管制，若達安全容量上限，將暫停開放民眾入場。

不過活動當日下午3點起，美術館戶外園區將展開主題市集，鶯歌農會通廊也同步推出食光市集，呼籲民眾多加利用大眾運輸前往新北市美術館，搭乘火車可至台鐵鶯歌站下車，自文化路出口步行約6分鐘即達，5月30日當天台鐵將加開班次疏運散場人潮；公車部分，731公車營運時間延長至晚間10點，917路線加開班次，981路線亦於部分時段繞行新北市美術館。

世壯運閉幕典禮煙火有三處絕佳觀賞點，包括三鶯水資源回收中心、鶯歌碧龍宮及三峽鳶山岩。圖／新北文化局提供
世壯運閉幕典禮煙火有三處絕佳觀賞點，包括三鶯水資源回收中心、鶯歌碧龍宮及三峽鳶山岩。圖／新北文化局提供

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世壯運

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