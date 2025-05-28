勇壯嘉義隊選手首次世壯運參賽累計奪9金5銀6銅 成績亮眼

嘉義市2023起召集隱藏勇壯運動好手，籌組「勇壯嘉義隊」，歷經2年培訓181位勇壯族，經專業教練指導，30位選手平均年齡65歲出賽首次挑戰2025年世壯運，包括壘球、網球、田徑、木球及舉重5項運動，連日競賽，衛生局統計至26日，累計奪9面金牌（舉重2、木球7)、5面銀牌5(舉重1、網球1、木球3)、6面銅牌6(木球6)，成績亮眼。

衛生局說，得獎名單：金牌木球黃章順：75歲男子組球道賽第1名；余節珠、楊道宏：75歲混合球道賽第1名；黃章順、陳錦堂：75歲男子雙人桿數賽第1名；林宜妏、李淑慧：30歲組女子雙人桿數賽第1名；林宜妏、李淑慧：30歲組女子雙人球道賽第1名；李淑慧：30歲女子組球道賽第1名；林煇欽、林宜妏：木球桿數賽，30歲組混合團體桿數組第1名；舉重70歲女子組個人45KG第1名-官砡年；65歲女子組個人64KG第1名-蕭素卿。

銀牌木球余節珠：75歲女子組球道賽第2名；楊道宏：75歲男子組球道賽第2名李淑慧：30歲女子團體組球道賽第2名；舉重55歲女子組個人64KG第2名-張慧平；網球50歲女子單人休閒組第2名-嘉義基督教醫院影像醫學科主任-林怡里醫師。

銅牌：木球林煇欽：55歲男子組桿數賽第3名；林淑貞、蘇皇助：45歲混合桿數賽第3名；林淑貞、蘇皇助：45歲混合球道賽第3名；林煇欽、林宜妏：30歲團體組球道賽第3名；李淑慧：30歲女子團體組桿數賽第3名；余節珠：木球桿數賽，75歲女子單人組第3名