快訊

孩子的教育不能等？美國「我的教室經濟」推兒童財務學習

大谷翔平連3場開轟！本季最速20轟 打破MLB日本球員一紀錄

罷免吳思瑤更換領銜人失敗 中選會：700人非原提議人

聽新聞
0:00 / 0:00

勇壯嘉義隊選手首次世壯運參賽累計奪9金5銀6銅 成績亮眼

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
余節珠 (84歲，勇壯嘉義隊木球項目年齡最大): 75歲混合球道賽第1名、75歲女子組球道賽第2名、75歲女子單人組木球桿數賽第3名。圖／嘉市衛生局提供
余節珠 (84歲，勇壯嘉義隊木球項目年齡最大): 75歲混合球道賽第1名、75歲女子組球道賽第2名、75歲女子單人組木球桿數賽第3名。圖／嘉市衛生局提供

嘉義市2023起召集隱藏勇壯運動好手，籌組「勇壯嘉義隊」，歷經2年培訓181位勇壯族，經專業教練指導，30位選手平均年齡65歲出賽首次挑戰2025年世壯運，包括壘球、網球、田徑、木球及舉重5項運動，連日競賽，衛生局統計至26日，累計奪9面金牌（舉重2、木球7)、5面銀牌5(舉重1、網球1、木球3)、6面銅牌6(木球6)，成績亮眼。

衛生局說，得獎名單：金牌木球黃章順：75歲男子組球道賽第1名；余節珠、楊道宏：75歲混合球道賽第1名；黃章順、陳錦堂：75歲男子雙人桿數賽第1名；林宜妏、李淑慧：30歲組女子雙人桿數賽第1名；林宜妏、李淑慧：30歲組女子雙人球道賽第1名；李淑慧：30歲女子組球道賽第1名；林煇欽、林宜妏：木球桿數賽，30歲組混合團體桿數組第1名；舉重70歲女子組個人45KG第1名-官砡年；65歲女子組個人64KG第1名-蕭素卿。

銀牌木球余節珠：75歲女子組球道賽第2名；楊道宏：75歲男子組球道賽第2名李淑慧：30歲女子團體組球道賽第2名；舉重55歲女子組個人64KG第2名-張慧平；網球50歲女子單人休閒組第2名-嘉義基督教醫院影像醫學科主任-林怡里醫師。

銅牌：木球林煇欽：55歲男子組桿數賽第3名；林淑貞、蘇皇助：45歲混合桿數賽第3名；林淑貞、蘇皇助：45歲混合球道賽第3名；林煇欽、林宜妏：30歲團體組球道賽第3名；李淑慧：30歲女子團體組桿數賽第3名；余節珠：木球桿數賽，75歲女子單人組第3名

田徑類跳遠，65歲男子組第6名，陽明醫院創辦人暨院長謝景祥，另獲田徑65歲男子組400公尺第4名，以及65歲男子組200公尺第8名。

網球，50歲女子單人休閒組第2名-嘉義基督教醫院影像醫學科主任-林怡里醫師。圖／嘉市衛生局提供
網球，50歲女子單人休閒組第2名-嘉義基督教醫院影像醫學科主任-林怡里醫師。圖／嘉市衛生局提供
官砡年 (74歲，勇壯嘉義隊舉重項目年齡最大): 舉重70歲女子組個人45KG第1名。圖／嘉市衛生局提供
官砡年 (74歲，勇壯嘉義隊舉重項目年齡最大): 舉重70歲女子組個人45KG第1名。圖／嘉市衛生局提供
田徑類跳遠，65歲男子組第6名，陽明醫院創辦人暨院長謝景祥，另獲田徑65歲男子組400公尺第4名，以及65歲男子組200公尺第8名。圖／嘉市衛生局提供
田徑類跳遠，65歲男子組第6名，陽明醫院創辦人暨院長謝景祥，另獲田徑65歲男子組400公尺第4名，以及65歲男子組200公尺第8名。圖／嘉市衛生局提供
余節珠 (84歲，勇壯嘉義隊木球項目年齡最大)：75歲混合球道賽第1名、75歲女子組球道賽第2名、75歲女子單人組木球桿數賽第3名。圖／嘉市衛生局提供
余節珠 (84歲，勇壯嘉義隊木球項目年齡最大)：75歲混合球道賽第1名、75歲女子組球道賽第2名、75歲女子單人組木球桿數賽第3名。圖／嘉市衛生局提供

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

世壯運

延伸閱讀

田徑亞錦賽／男子十項王晨佑、卓家玄力拚獎牌

田徑亞錦賽／心理素質強化不少 余雅倩銅牌助中華隊「開胡」

田徑亞錦賽／4月破全國添信心 余雅倩擺脫萬年老四

田徑亞錦賽／余雅倩鏈球摘銅 中華隊首面獎牌出爐

相關新聞

勇壯嘉義隊選手首次世壯運參賽累計奪9金5銀6銅 成績亮眼

嘉義市2023起召集隱藏勇壯運動好手，籌組「勇壯嘉義隊」，歷經2年培訓181位勇壯族，經專業教練指導，30位選手平均年齡...

世壯運／警力維安為民服務 「半埋沙中」找回法國選手遺失獎牌

世界壯年運動會的「海浪救生」今起在福隆沙灘舉辦3天，選手競技，還有民眾觀賽。新北市瑞芳警分局規畫專案勤務，除了確保安全和...

世壯運／國際選手交流零距離 志工熱情送暖緩緊張情緒

雙北世壯運接近尾聲，除了選手亮眼表現外，更有不少熱情付出志工，包含母女檔一起報名增進感情，還有語言志工在場緩解選手緊張情...

志工暖心體恤帕拉選手 竟收到2027世壯運徽章還獲邀看賽

2025雙北世壯運比在進行中，其中帕拉項目田徑和射箭在板橋體育場舉行，每天動員上百位志工對身心障礙的選手提供貼心服務。有...

世壯運／韓森運動高人氣 陳建禎笑稱走出球場要30分鐘

匯集多位黃金世代男排國手的「韓森運動」今天在雙北世壯運室內排球男子30＋、40＋組賽事中以25：13、25：7直落二拿下...

海浪救生首列世壯運賽事 今在福隆沙灘一較高下

海浪救生首次納入世界壯年運動會賽事，今在福隆沙灘一較高下，「沙灘奪旗」考驗選手沙灘移動技巧，有選手中途就「軟腳」。「 跑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。