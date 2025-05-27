志工暖心體恤帕拉選手 竟收到2027世壯運徽章還獲邀看賽

2025雙北世壯運比在進行中，其中帕拉項目田徑和射箭在板橋體育場舉行，每天動員上百位志工對身心障礙的選手提供貼心服務。有個人志工因為窩心體恤，讓日本射箭選手阿雅感動，除致贈2027年下屆世壯運的LOGO徽章外，也邀請他到日本關西參加下屆世壯運。

從台南專程北上擔任個人志工的杜忠憲，今年39歲，因為從小熱愛射箭，就讀台南民德國中時還是校隊，目前在某防空部隊服役，他特別請休假來當志工。

因25日首日下雨，在一對一服務日本選手阿雅（AYA）時，阿雅乘坐輪椅與教練在帳篷區會淋到雨，他貼心的引導到避雨區，沒想到阿雅的教練，立即送他一個2027年日本關西世壯運的LOGO徽章，並邀他有機會去看看。杜忠憲友人開玩笑說，屆時叫他與阿雅的合照印成T恤，穿到關西會場尋親。

由於阿雅27日在分組競賽中，以第一高分獲得晉級，將在28日進行冠亞軍爭奪賽，杜忠憲表示，對於友人的建議慎重考慮中。

協助志工服服之一的團體包含天元慈善功德會，志工隊長林瑞美表示，比賽中她目睹一位40多歲的女性選手，在田徑跨欄時將欄杆撞倒，但她持續跑到終點。另一位跑一萬公尺的選手，落後前人將近半小時，當他抵達終點時，場邊所有人都報以熱烈的掌聲。

新北市志願服務協會理事長陳秋蘭表示，志協除負責板橋體育場外，另有在板樹體育場的紅土網球場服務，兩邊各有50人，每梯次25位排班，最高動員到一天百位志工。

志協常務理事石桂榕服務一位，從台中北上參加1500公尺肢體障礙的帕拉選手郭常威，由於他沒有陪伴者，石桂榕幫他一路拎著兩大袋裝備，並在他與視障者一起競跑時，在場邊為他加油，途中郭常威因為腳痛而停頓，最後還是跑完獲得名次。