世壯運／韓森運動高人氣 陳建禎笑稱走出球場要30分鐘

匯集多位黃金世代男排國手的「韓森運動」今天在雙北世壯運室內排球男子30＋、40＋組賽事中以25：13、25：7直落二拿下第三勝，展現傲人實力，對於近幾日賽事不少球迷到場觀賽，「黑狗」陳建禎也直言相當驚喜。

由台師大校友組成的韓森運動，是由張建邦發起並透過陳建禎尋找隊員加入，包括王明浚、高偉誠、戴儒謙等前國家隊成員都披上戰袍亮相，在前兩日都以直落二擊敗對手後，今天韓森運動更是愈打愈順手，其中高偉誠、「戰神」王明浚的幾次精彩重扣演出更是獲得滿堂彩，最終僅花不到1小時就以直落二勝出，收下3連勝。

談到這次找來昔日隊友們一同參賽，陳建禎賽後表示，儘管目前大家都在各地發展，但每年都還是會聚在一起，也想過要報隊參賽，但考量到一般比賽盃賽的賽事狀況比較難掌握，反觀世壯運會有一定的規格，這次就決定組隊參賽，「這幾天蠻多球迷都到場看比賽，覺得蠻驚喜的，連走出球場都要花3、40分鐘，比賽氛圍真的蠻不錯的。」

對於與這些老隊友們再度聯線，陳建禎也直言相當對於彼此都相當熟悉，不需要太多溝通，而陣中最年輕的高偉誠也說：「很開心能夠跟這些學長一起打球，在他們邀請時我很快就答應了，不過比較可惜是原本希望能跟一些國外選手一起打，但最終這一組只有台灣球隊參賽，但還是很開心能夠跟大家一起打球。」