海浪救生首列世壯運賽事 今在福隆沙灘一較高下

海浪救生首次納入世界壯年運動會賽事，今在福隆沙灘一較高下，「沙灘奪旗」考驗選手沙灘移動技巧，有選手中途就「軟腳」。「 跑─游─跑」也是體力大考驗，選手從沙灘跑入海中，泳渡海面浮球折返，再跑向終點。推動海浪救生運動人士，下一個目標是列入2032奧運比賽項目。

2025世壯運由台北、新北市承辦，5月17日在台北大巨蛋舉辦開幕典禮，各項賽事隨即在不同場地舉辦。今起連續3天在福隆海水浴場，海浪救生比賽登場，項目有沙灘奪旗、跑─游─跑、救生橇競速、海洋人和救生板競速。

具A級裁判資格的李秀蓮在世壯運海浪救生比賽紀錄組服務，她說，2009在高雄舉辦的世界運動會，水上救生項目共有來自8個國家的好手參賽。海浪救生比賽今年首度列入今年世壯運賽事，下一個目標是爭取成為2032奧運比賽項目。

跑─游─跑的比賽規則是跑者從沙灘上的起點出發後，要跑步約200公尺，繞過插在潮間帶的轉彎旗幟，進入海中後，游向約100公尺外最左側的浮球，再沿成排9顆浮球的外側游泳，繞過最右側的浮球，即可朝岸上游泳，再繞過轉彎旗幟跑向終點。

在資訊業工作的謝先生，有參加過救生員訓練，也愛跑步，喜愛鐵人三項運動。世壯運在雙北登場，他報名1500公尺、半馬、開放3000和跑─游─跑4項比賽，為自己留下參加國際賽的回憶。他是第一次參加跑-游-跑比賽，雖曾參加三鐵比賽，但海泳經驗較少，他的策略是浪來時稍微往下鑽，應該可以加快游到浮球處。