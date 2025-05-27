跨海相挺！日人來台當世壯運志工 大讚開幕式讓人驚艷

世壯運漸進入尾聲，除了不少明星、國手、選手等表現精彩，而場下也有一群辛勤付出的志工，其中特地從日本來台擔任語言志工新開旭（SHINKAI Asahi）分享這趟旅程收穫豐碩，更感受到台灣的熱情與溫暖，會繼續報名相關志工，也歡迎台灣人2026亞運、2027世壯運到日本當志工。

新開旭是在偶然機會得知世壯運有招募志工便上網報名，去年更特地飛來台北參與台灣的志工實體相關培訓課程，由於其大學學的是中文，也從事翻譯和會展工作，過程中完全都沒人發現他是日本人。他透露，自己一直喜歡當志工，常參與日本許多大型國際展覽活動的志工，可以接觸很多人，有許多不同的學習。

新開旭表示，這次世壯運特別安排兩周旅程，共排了15個志工服務班次，並視主辦單位需求增班，主要參與松菸選手服務中心、世壯運博覽會的運作與大巨蛋開幕典禮志工支援工作，沒排班的日子就為自己規畫穿小旅行，到台北101和故宮等地方遊歷，返日前還去找LV包、鳳梨酥等伴手禮要去哪裡買。