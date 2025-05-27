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跨海相挺！日人來台當世壯運志工 大讚開幕式讓人驚艷
世壯運漸進入尾聲，除了不少明星、國手、選手等表現精彩，而場下也有一群辛勤付出的志工，其中特地從日本來台擔任語言志工新開旭（SHINKAI Asahi）分享這趟旅程收穫豐碩，更感受到台灣的熱情與溫暖，會繼續報名相關志工，也歡迎台灣人2026亞運、2027世壯運到日本當志工。
新開旭是在偶然機會得知世壯運有招募志工便上網報名，去年更特地飛來台北參與台灣的志工實體相關培訓課程，由於其大學學的是中文，也從事翻譯和會展工作，過程中完全都沒人發現他是日本人。他透露，自己一直喜歡當志工，常參與日本許多大型國際展覽活動的志工，可以接觸很多人，有許多不同的學習。
新開旭表示，這次世壯運特別安排兩周旅程，共排了15個志工服務班次，並視主辦單位需求增班，主要參與松菸選手服務中心、世壯運博覽會的運作與大巨蛋開幕典禮志工支援工作，沒排班的日子就為自己規畫穿小旅行，到台北101和故宮等地方遊歷，返日前還去找LV包、鳳梨酥等伴手禮要去哪裡買。
新開旭說，自己很喜歡台灣，這段服務經驗更對他意義深遠，包含看到大巨蛋開幕流程安排與選手入場和散場效率讓他感受到台灣人用心與專業，節目內容更讓他感動不已，這深深愛上這份服務的價值，更表示2027年將繼續投入關西世壯運語言志工，將這份熱情延續下去，也歡迎台灣志工伙伴能夠踴躍報名2026愛知／名古屋亞運，讓志工服務的價值，能夠透過國際賽事活動一直延續下去。
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