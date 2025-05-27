世壯運／桃園女力猛消葉松江 籃球3對3奪金牌專長是這項

32歲的桃園市消防局第二大隊幼獅分隊員葉松江，興趣是打籃球，這次參與2025世界壯年運動會中，代表台灣出征女子3對3籃球30歲以上休閒組賽事，與3位分別來自航警、台電及民間企業的夥伴攜手組隊，成功斬獲金牌。

葉松江平時堅守消防第一線，肩負救災救護重任，在火場上奮不顧身守護市民安全，而在球場上同樣展現堅毅與熱血。此次比賽，她與3位分別來自航警、台電及民間企業的夥伴攜手組隊，4人過去因就讀彰化師範大學而結緣，畢業多年後再次集結，共同挑戰國際賽事，完美展現跨界團隊的驚人默契與強悍實力。

本屆賽事自5月17日展開，葉松江所屬隊伍首日即拿下2場勝利，分別為16：0、15：8，雖於次日遇上強敵失利10：15敗北，但隨即調整心態，展現強大韌性與不服輸精神。接下來連戰皆捷，分別在5月21日決賽首戰以6：1奪勝、5月22日以14：12擊敗新加坡晉級四強，5月23日以12：5穩步前進，最終於5月24日冠亞賽中對決蒙古隊，以17：7氣勢如虹奪下金牌，獎留台灣。

葉松江過去練跆拳道，本來就有運動基礎，加上平時休閒興趣就是打籃球，一直都有在參與，這次參與世壯運奪冠，她表示，不論在火場或球場，只要穿上制服或球衣，就有責任全力以赴。這次能代表台灣奪冠，不只是夢想成真，更是對自己的一次挑戰與肯定。

幼獅分隊長張擎文說，葉松江的表現展現了消防人員多面向的能力與堅韌精神，是消防體系的驕傲與典範。透過她在國際賽場上的優異表現，盼能鼓舞更多女性勇於追夢，勇敢跨足多元領域，發光發熱。