世壯運次高齡選手林友茂來自台中 運動局長：推動高齡運動最佳範例

2025雙北世界壯年運動會吸引許多高齡選手報名參賽，其中百歲人瑞選手，104歲來自台中的林友茂先生，今日參加羽球表演賽，中市府運動局長游志祥表示，台中積極推展「酷城市、酷運動」政策，高齡者、銀髮族更是我們推廣運動的重要對象，林友茂先生自50歲開始接觸羽球，至今已超過半世紀。他以持之以恆的努力，締造了無數佳績，運動局也在113年頒發「台中市運動有功人員－個人績優獎」，成為台中市體育界的模範代表。

游局長表示，林友茂先生於民國11年出生，現居於台中市西區，林務局公務員退休的他，育有4個女兒，妻子也高齡97歲。他自30歲起學習太極拳，並考取教練證，義務教學近20年，累計教授超過2000人，50歲時開始接觸羽球，從此深深熱愛這項運動，長年來，他與兒子林斯強搭檔參加世界清晨盃羽球錦標賽連續41屆奪得父子組冠軍，展現驚人的球技與毅力，也創下了驚人紀錄，110年獲得金氏世界紀錄認證，成為全球最年長羽球選手。他認為運動是健康長壽的秘訣，也是他生活中不可或缺的一部分。他笑著說：「只要拿起球拍，我的心就充滿年輕的力量。」，現在大家都稱呼他為「老頑童」，他認為名符其實。

游局長指出，林友茂先生即使已步入104歲高齡，依然保持每週三次的羽球訓練，球齡已超過50年。而本次以次高齡之姿參加世壯運羽球雙打賽事，驚人的體能與不懈的熱情，讓他獲邀成為本屆世壯運的聖火代表，成功詮釋了「活躍老化」的精神，並以實際行動鼓舞更多高齡者加入運動行列。林友茂的案例不僅是個人傳奇，更是台中市推動高齡運動的最佳範例。他用行動證明，年齡不是界限，運動可以讓人生更豐富，也為台中市增添光彩，並激勵更多中高齡的市民一起投入到運動的世界，市府將持續推動高齡者運動政策，打造友善的運動環境，讓每位市民都能享受健康、快樂的生活。

游局長說到，台中市65歲以上市民已達46.6萬人，佔台中市人口16.34%，且比例逐年增加，各運動中心推展全齡運動不遺餘力，尤其是長者透過規律運動，減少肌肉流失、增強心肺功能及促進血液循環皆有很大的幫助。盧市長上任後，長期致力於推動高齡者運動，為打造銀髮族友善環境，中市府運動局攜手各國民運動中心配合「敬老愛心卡」政策，推出專屬優惠活動，鼓勵長輩規律運動，促進樂齡互動交流，各運動中心會依據每個長者的身心狀況，提供各種運動處方，並舉辦樂齡運動課程，讓長輩開心運動，享有健康的同時也充實樂齡生活。

運動局說明，台中市持敬老愛心卡運動人口逐年增加，今年預計使用人次也將再次突破新高，顯見台中市長者喜歡到運動中心，也享受於運動所帶來的快樂。各國民運動中心為推廣各項銀髮族運動，包括三大措施，包含訂定公益時段，市民於65歲以上者半價優待之外，並訂平日上午8時至10時、下午2時至4時為公益時段(寒、暑假除外)，提供銀髮族市民免費使用游泳池及體適能中心設施。另外配合本市長青福利政策，市民可於公益時段以外時間運用敬老愛心卡全額折抵使用運動設施費用(各類球場租借、游泳池及健身房單次門票)。

考量銀髮族可能面臨關節退化、肌肉鬆弛等風險，開設銀髮族專屬課程，如公益樂齡泳訓班，可供銀髮族市民以優惠報名專屬游泳課程，透過專業教練指導及運用水的特性進行有氧運動及阻力訓練，以擴大推動銀髮族運動，相關活動課程報名與場地預約等，可至運動局運動中心網站查詢（ https://www.sport.taichung.gov.tw/2447542/Lpsimplelist ）

104歲來自台中的林友茂(左)與李洋，參加世壯運羽球表演賽。 台中市運動局提供

104歲來自台中的林友茂(左)與李洋，參加世壯運羽球表演賽。 台中市運動局提供

104歲來自台中的林友茂(右)與李洋，參加世壯運羽球表演賽。 台中市運動局提供