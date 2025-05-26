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世壯運／104歲林友茂搭檔李洋打表演賽 曝看美女長壽但有3條件

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
金氏世界紀錄認證「最年長羽球選手」104歲的林友茂先生今與奧運金牌國手李洋（左）組隊出賽。記者曾吉松／攝影
金氏世界紀錄認證「最年長羽球選手」104歲的林友茂先生今與奧運金牌國手李洋（左）組隊出賽。記者曾吉松／攝影

由金氏世界紀錄認證全球最年長羽球選手，104歲的羽球老頑童林友茂今天與金排國手李洋搭檔於世壯運賽場進行表演賽，而先前他與輝達執行長黃仁勳分享長壽秘訣「多看美女」，他今天解釋，當天還有三個附帶條件，包含「眼動手不動、心動不行動、上動不下動。」要保證女生安全。

今天比賽104歲林友茂搭檔李洋對上李洋父親李峻淯、李洋啟蒙教練鄭永成，雙方打11分制表演賽，雙方過程有來有往，林雖然已年過百旬，但身體仍相當靈活，好幾次都能防守回擊對方的球，現場觀眾也給予熱烈回應，終場已11比9擊敗李峻淯、鄭永成，拿下表演賽勝利。

李友茂表示，對於自己今天表現很滿意，看到李洋跟他搭檔，上場前就很有信心讓為勝算50%，也誇讚李的球很兇狠，讓他輕鬆很多，「頭盡量低下去，讓他打」，雙方默契很好。

李友茂說，自己宣傳世壯運後，很多人都要跟他拍照，笑稱「以後出門都要變裝了」，從50歲開始從事羽球運動，每年都會號召兒子、媳婦以及孫子參與每年的清晨盃羽球賽，當出現殺球、救球等，台下都會有掌聲，他也很享受其中，自己維持每周打3次羽球的習慣。

而日前他與輝達執行長黃仁勳分享長壽秘訣「多看美女」也掀起話題，林友茂說，多運動、唱歌、跳舞、說好話、做好事還有多看美女，澄清「看美女不是我發明，很多媒體都有講」還有三個條件，「眼動手不動、心動不行動、上動不下動」，保障女生安全。

台北市長蔣萬安（右五）中午到台北體育館觀賞林友茂（左三）先生羽球表演賽，104歲的林友茂先生是金氏世界紀錄認證「最年長羽球選手」，林友茂和奧運金牌國手李洋（右二）攜手打出精彩好球。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安（右五）中午到台北體育館觀賞林友茂（左三）先生羽球表演賽，104歲的林友茂先生是金氏世界紀錄認證「最年長羽球選手」，林友茂和奧運金牌國手李洋（右二）攜手打出精彩好球。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安中午到台北體育館觀賞林友茂先生羽球表演賽，104歲的林友茂先生是金氏世界紀錄認證「最年長羽球選手」，林友茂和奧運金牌國手李洋（圖）攜手打出精彩好球。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安中午到台北體育館觀賞林友茂先生羽球表演賽，104歲的林友茂先生是金氏世界紀錄認證「最年長羽球選手」，林友茂和奧運金牌國手李洋（圖）攜手打出精彩好球。記者曾吉松／攝影

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