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世壯運／奧運黃金雙打李洋今攜104歲林友茂出戰 蔣萬安在旁觀戰

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右五）中午到台北體育館觀賞林友茂（左三）先生羽球表演賽，104歲的林友茂先生是金氏世界紀錄認證「最年長羽球選手」，林友茂和奧運金牌國手李洋（右二）攜手打出精彩好球。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安（右五）中午到台北體育館觀賞林友茂（左三）先生羽球表演賽，104歲的林友茂先生是金氏世界紀錄認證「最年長羽球選手」，林友茂和奧運金牌國手李洋（右二）攜手打出精彩好球。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安中午到台北體育館觀賞林友茂先生羽球表演賽，高齡104歲的林友茂，年輕時就有積極運動的習慣，50歲才投身羽球運動的他，最享受揮拍殺球時候的樂趣、與全場歡聲雷動的氣氛這也讓104歲的林友茂成為金氏世界紀錄認證「最年長羽球選手」，今天上午在市長蔣萬安與眾人加油下，林友茂和奧運金牌羽球雙打國手李洋攜手出賽，兩人搭配打出精彩好球。

台北市長蔣萬安（右三）中午到台北體育館觀賞林友茂先生羽球表演賽，104歲的林友茂（左二）與奧運金牌國手李洋（左一）組隊出賽。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安（右三）中午到台北體育館觀賞林友茂先生羽球表演賽，104歲的林友茂（左二）與奧運金牌國手李洋（左一）組隊出賽。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安（左）中午到台北體育館觀賞林友茂（中）先生羽球表演賽，104歲的林友茂先生與奧運金牌國手李洋（右）組隊出賽，也利用賽前與市長暢談。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安（左）中午到台北體育館觀賞林友茂（中）先生羽球表演賽，104歲的林友茂先生與奧運金牌國手李洋（右）組隊出賽，也利用賽前與市長暢談。記者曾吉松／攝影
金氏世界紀錄認證「最年長羽球選手」104歲的林友茂先生今與奧運金牌國手李洋（左）組隊出賽。記者曾吉松／攝影
金氏世界紀錄認證「最年長羽球選手」104歲的林友茂先生今與奧運金牌國手李洋（左）組隊出賽。記者曾吉松／攝影

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