世壯運／奧運黃金雙打李洋今攜104歲林友茂出戰 蔣萬安在旁觀戰
台北市長蔣萬安中午到台北體育館觀賞林友茂先生羽球表演賽，高齡104歲的林友茂，年輕時就有積極運動的習慣，50歲才投身羽球運動的他，最享受揮拍殺球時候的樂趣、與全場歡聲雷動的氣氛這也讓104歲的林友茂成為金氏世界紀錄認證「最年長羽球選手」，今天上午在市長蔣萬安與眾人加油下，林友茂和奧運金牌羽球雙打國手李洋攜手出賽，兩人搭配打出精彩好球。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言