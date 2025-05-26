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世壯運／侯友宜為接球碰撞受傷 隊友曝市長有個暖心舉動

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導
世壯運慢速壘球賽昨下午再度上演「雙北大戰」，擔任二壘手的新北市長侯友宜，手備精采，接高飛球時，與隊友、主計處長吳建國互撞，雖然倒地仍緊緊將球握進手套，完成接殺。記者林俊良／攝影
世壯運慢速壘球賽昨下午再度上演「雙北大戰」，擔任二壘手的新北市長侯友宜，手備精采，接高飛球時，與隊友、主計處長吳建國互撞，雖然倒地仍緊緊將球握進手套，完成接殺。記者林俊良／攝影

世壯運慢速壘球賽事雙北市政府首長隊25日交手，最終以6比3由北市府隊拿下金牌，新北市府獲銀牌。比賽過程兩邊也拚盡全力，新北市長侯友宜為接飛球與隊友撞在一起有擦挫傷，所幸沒大礙。

與侯碰撞的新北主計處長吳建國透露，侯市長起身後不顧自己的傷勢，第一句就是關心隊友是否受傷，當下備感溫暖。

新北首長隊士氣高昂，場邊應援團聲勢也浩大，雙方除了場上較勁，場外更是動員加油團助陣，新北市更將鼓、汽笛帶到球場，場面熱鬧，一開賽新北市副市長劉和然就連續解決3位打者，讓台北市無功而返，下半局更在一連串進攻下連拿3分，開賽就取得領先地位。

雙北世壯運慢速壘球昨天下午展開雙北大戰第二部曲，搶下勝利的那一方就能奪下金牌。新北市隊在市長侯友宜帶領下，首局就建立優勢拿下3分，換局後台北市也不是省油的燈，第2局起積極追分，二隊你來我往攻守兼具，終場新北以3比6不敵北市，但隊員們仍展現氣度恭喜北市拿下金牌。

賽後受訪時，侯友宜說「這一場球本來很有機會贏的，後面可惜了一點。看到首長們拚盡全力，這樣的精神就是新北市要傳遞給大家的。」

侯也說，有快50年沒有打棒壘球，他的小擦傷及嘴角撞傷無大礙，不影響工作，很多局處首長也有小受傷，但大家都奮戰到最後一刻永不放棄，精神令人敬佩。侯也誇讚台北市長蔣萬安攻守俱佳，「很不錯」。

侯強調，「結果不是最重要的，重點是享受過程，能感受到價值及愉快是最重要的」，世壯運就是要推廣「全民運動、終身運動」風氣，鼓勵更多人一同參與。

新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安在這場比賽均有安打、美技守備的演出，侯在4局上為接球與新北主計處長吳建國撞在一起，手、嘴巴都有些擦挫傷，為了比賽拚盡全力。記者林俊良／攝影
新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安在這場比賽均有安打、美技守備的演出，侯在4局上為接球與新北主計處長吳建國撞在一起，手、嘴巴都有些擦挫傷，為了比賽拚盡全力。記者林俊良／攝影
新北市應援團準備鼓、汽笛應援將氣勢帶到最高，新北市長侯友宜也握拳表示有信心。記者洪子凱／攝影
新北市應援團準備鼓、汽笛應援將氣勢帶到最高，新北市長侯友宜也握拳表示有信心。記者洪子凱／攝影
世壯運慢速壘球賽事上演雙北市府大戰，台北市長蔣萬安今率隊以6比3擊敗新北市長侯友宜率領的新北市府隊，奪下該項目金牌。記者林俊良／攝影
世壯運慢速壘球賽事上演雙北市府大戰，台北市長蔣萬安今率隊以6比3擊敗新北市長侯友宜率領的新北市府隊，奪下該項目金牌。記者林俊良／攝影
世壯運慢速壘球賽昨下午再度上演「雙北大戰」，擔任二壘手的新北市長侯友宜，手備精采，接高飛球時，與隊友、主計處長互撞，雖然倒地仍緊緊將球握進手套，完成接殺。記者林俊良／攝影
世壯運慢速壘球賽昨下午再度上演「雙北大戰」，擔任二壘手的新北市長侯友宜，手備精采，接高飛球時，與隊友、主計處長互撞，雖然倒地仍緊緊將球握進手套，完成接殺。記者林俊良／攝影
雙北市長大讚對手表現不錯，賽後開心大合照。記者林俊良／攝影
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侯友宜 世壯運

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