世壯運／侯友宜為接球碰撞受傷 隊友曝市長有個暖心舉動

世壯運慢速壘球賽事雙北市政府首長隊25日交手，最終以6比3由北市府隊拿下金牌，新北市府獲銀牌。比賽過程兩邊也拚盡全力，新北市長侯友宜為接飛球與隊友撞在一起有擦挫傷，所幸沒大礙。

與侯碰撞的新北主計處長吳建國透露，侯市長起身後不顧自己的傷勢，第一句就是關心隊友是否受傷，當下備感溫暖。

新北首長隊士氣高昂，場邊應援團聲勢也浩大，雙方除了場上較勁，場外更是動員加油團助陣，新北市更將鼓、汽笛帶到球場，場面熱鬧，一開賽新北市副市長劉和然就連續解決3位打者，讓台北市無功而返，下半局更在一連串進攻下連拿3分，開賽就取得領先地位。

雙北世壯運慢速壘球昨天下午展開雙北大戰第二部曲，搶下勝利的那一方就能奪下金牌。新北市隊在市長侯友宜帶領下，首局就建立優勢拿下3分，換局後台北市也不是省油的燈，第2局起積極追分，二隊你來我往攻守兼具，終場新北以3比6不敵北市，但隊員們仍展現氣度恭喜北市拿下金牌。

賽後受訪時，侯友宜說「這一場球本來很有機會贏的，後面可惜了一點。看到首長們拚盡全力，這樣的精神就是新北市要傳遞給大家的。」

侯也說，有快50年沒有打棒壘球，他的小擦傷及嘴角撞傷無大礙，不影響工作，很多局處首長也有小受傷，但大家都奮戰到最後一刻永不放棄，精神令人敬佩。侯也誇讚台北市長蔣萬安攻守俱佳，「很不錯」。