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台東三鐵好手李泰慶參加世壯運 勇奪柔道金牌

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東警界出身的李泰慶報名參加M5組90公斤量級，在大型運動會奪下人生第一面金牌。圖／李泰慶提供
台東警界出身的李泰慶報名參加M5組90公斤量級，在大型運動會奪下人生第一面金牌。圖／李泰慶提供

2025世界壯年運動會各項競賽陸續登場，台東警界維安特勤出身的李泰慶報名參加柔道M5組90公斤量級，如願在大型運動會奪下人生第一面金牌。他感動說，就像三鐵或馬拉松賽事一樣，凡事都要堅持到最後，他會繼續運動下去，不輕言停下腳步。

李泰慶今年52歲，舉凡馬拉松賽事、三鐵113公里或226公里都有他的身影，平日也應邀擔任鐵人三項評審，常現身台東活水湖，目前任職海巡署，擔任常訓教官。

李泰慶善用左手攻擊，因為這樣容易取勝，為了要速戰速決，他在上場後頻以左手的「吊袖」或「單臂過肩摔」迎戰對手。他說，世壯運賽制3分鐘，在正規時間結束後，黃金得分不限時，最後以約40秒時間獲勝。

「其實是我運氣好！」李泰慶受訪時謙虛表示，他第一場對上烏克蘭選手，因對手未過磅，所以不戰而勝，後面兩場比賽，考量一般選手對於左邊摔法防禦比較弱，所以盡全力使出他擅長的左單臂過肩摔，因而連贏兩場，順利奪金。

李泰慶說，他的父親曾擔任台東縣警局總教官，所以他從小學五年級開始接觸柔道，長大後也跟著投身警界，並加入維安特勤隊，直至民國89年調往海巡署中斷柔道，直至109年又重回柔道界擔任裁判。

李泰慶強調，他熱愛運動，接下來想約朋友參加2027年日本關西世壯運，設定好下一個目標，繼續挑戰自我。

台東警界出身的李泰慶報名參加世壯運柔道賽，勇奪M5組90公斤男子金牌。圖／李泰慶提供
台東警界出身的李泰慶報名參加世壯運柔道賽，勇奪M5組90公斤男子金牌。圖／李泰慶提供
台東警界出身的李泰慶報名參加世壯運柔道賽，勇奪M5組90公斤男子金牌。圖／李泰慶提供
台東警界出身的李泰慶報名參加世壯運柔道賽，勇奪M5組90公斤男子金牌。圖／李泰慶提供

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