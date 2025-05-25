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世壯運／選手為比賽闖紅燈...議員批配套不足 執委會：加強管制

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
世壯運賽事持續進行中，不過日前舉辦定向越野賽事卻出現選手為求速度「闖紅燈」，導致綠燈通行的車輛急煞，所幸沒釀成意外，議員許淑華痛批主辦單位籌備不周，缺乏對比賽特性掌握，更忽視市民的交通與安全需求，導致國際賽事反成民怨。圖／翻攝Threads「pcj_1214」帳號
世壯運賽事持續進行中，不過日前舉辦定向越野賽事卻出現選手為求速度「闖紅燈」，導致綠燈通行的車輛急煞，所幸沒釀成意外，議員許淑華痛批主辦單位籌備不周，缺乏對比賽特性掌握，更忽視市民的交通與安全需求，導致國際賽事反成民怨。圖／翻攝Threads「pcj_1214」帳號

世壯運賽事持續進行中，不過日前舉辦定向越野賽事卻出現選手為求速度「闖紅燈」，導致綠燈通行的車輛急煞，所幸沒釀成意外，議員許淑華批主辦單位籌備不周，缺乏對比賽特性掌握，更忽視市民的交通與安全需求，導致國際賽事反成民怨。執委會則表示，會在主要交通節點請裁判注意交通路況，也會持續加強賽事現場管理。

許淑華指出，定向越野已有百年歷史，起源瑞典，更是許多歐美學校的體育課程之一，選手仰賴地圖、指北針與導航技巧，從某個地點前往下一個特定地點的運動，通常是在參與者不熟悉的地區舉行，參加比賽的選手需具備「臨場路線規畫」及「當下判斷路線」的能力，考驗選手的方向感、空間感、地形掌握度等指標。

許淑華表示，這次世壯運舉辦該項目，但多數台灣人不熟悉這種比賽形式，且既然決定把賽場安排在人口密集信義區，就有義務提前和民眾溝通、宣導，但恐怕當天絕大多數市民都不知道正在舉辦比賽，且雖定向越野一般來說沒有交通管制，但北市府顯然沒考慮到台北市日常交通狀況，對比賽進行細部量身規畫，忽略亞洲城市的人、車流量，恐與盛行這項運動的歐美國家有所差異。

許淑華說，外國選手不一定能看懂台灣的交通號誌，從影片中看來，比賽場地的周邊顯然缺乏引導、相關標示牌，導致民眾完全不知道這些人是選手、正在比賽，選手也在缺乏幫助狀況下，突然被放進車流洶湧大馬路上。

許淑華批評，世壯運開幕前市府就已大出包，在上班時間、沒有交通維護計畫、拖到最後2天才公告狀況下，於逸仙路、松高路做遊行路線測試，讓通勤狀況亂成一團，批評市府一再犯下離譜的錯誤，讓台灣在全世界面前丟臉。

執委會表示，定向越野賽事相關規則，所有競賽規範均已於技術手冊中明確載明，並在主要的交通節點會設置場區裁判注意路邊路況，當交通繁忙時會阻擋選手穿越馬路，等到路況安全時再讓選手快速通過，針對選手闖紅燈，會持續加強賽事現場管理，確保賽事安全順利進行。

北市警局也說，無論活動進行與否，行人仍應遵守交通規則，特別是在穿越道路時，應依號誌通行、注意來車，避免發生危險，警察在執行上揭活動及周邊交通秩序維護時，也會加強交通安全宣導跟執法，以提升民眾交通安全意識。

世壯運

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