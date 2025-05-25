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展現寶刀未老身手 亞奧運射箭選手齊聚世壯運

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
射箭好手郭振維今在世壯運射箭40+組以612分領先。圖／世壯運執委會提供
射箭好手郭振維今在世壯運射箭40+組以612分領先。圖／世壯運執委會提供

2025雙北世界壯年運動會射箭項目今在板橋體育場登場，台灣跨世代亞、奧運國手包括陳詩園、郭振維、袁叔琪、魏均珩、譚雅婷與林詩嘉再度上陣，在70公尺反曲弓資格賽中展現寶刀未老的身手。陳詩園感性地說，世壯運讓不同世代學長、學弟一起比賽，是非常好的交流。

44歲陳詩園曾在2004年雅典奧運為台灣射下首面男子團體銀牌，2010年亞運後轉任教練，睽違15年再踏上賽場，他對自己成績還算滿意。陳為自己設定每局310分的目標，最終以兩局共606分成績，在40+組30位選手中高居第2。

力壓陳詩園、拿下資格賽第1的是41歲射箭名將郭振維，以612分領先。他也是2014年仁川亞運個人賽銅牌得主，他認為射箭不同其餘運動，需要更強的體能，選手巔峰期應該可以很長，但台灣選手面臨生活壓力，選手普遍退得較早，若像南韓一樣，有更多企業支持射箭運動，台灣選手生涯一定可以持續更久。

女子方面，40歲的袁叔琪曾在2002年釜山亞運拿下女子個人金牌、團體銀牌，2004年雅典奧運收下團體銅牌。此次她在資格賽中以586分高居女子40+組榜首，領先第2名將近100分。她笑說體能真的有差，有些箭腦子有到，身體卻做不到。

男子30+組則競爭激烈，共有51名選手參賽。2020年東京奧運團體銀牌得主魏均珩剛好符合參賽年齡，強勢以653分奪下資格賽第一，展現十足實力。世大運國手彭士誠與國手田剛也不遑多讓，分別以642、633分緊追其後。

曾在2016年里約奧運勇奪女子團體銅牌的譚雅婷與林詩嘉，也在女子30+組同場競技。譚雅婷雖已於2021年退休，仍以629分拿下資格賽第一，譚認為現在比賽時間從4分鐘射6箭縮短成3分鐘，調整要更快，原本擔心會慌，目標能完賽就不錯，還好成績還不錯；2012年倫敦奧運國手林佳恩則以604分暫居第2，林詩嘉則以573分排名第3。

台灣射箭女將譚雅婷以629分拿下資格賽第一。圖／世壯運執委會提供
台灣射箭女將譚雅婷以629分拿下資格賽第一。圖／世壯運執委會提供
台灣射箭女將袁叔琪在資格賽中以586分高居女子40+組榜首。圖／世壯運執委會提供
台灣射箭女將袁叔琪在資格賽中以586分高居女子40+組榜首。圖／世壯運執委會提供
射箭好手陳詩園今在世壯運射箭40+組，以兩局共606分成績在30位選手中拿下第2。圖／世壯運執委會提供
射箭好手陳詩園今在世壯運射箭40+組，以兩局共606分成績在30位選手中拿下第2。圖／世壯運執委會提供

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