世壯運／雙北大戰！侯友宜為接球碰撞受傷 蔣萬安率北市府慢壘奪金
世壯運慢速壘球賽事這周末上演雙北市府對決，雙方今天更動員大陣仗應援團，新北市府今天一開賽就拿3分取得領先，不過北市府第3局靠安打、失誤一舉超前，最終6比3拿下金牌。這場比賽兩邊也拚盡全力，新北市長侯友宜為接飛球與隊友撞在一起有擦挫傷，所幸沒大礙，侯也大讚台北市長蔣萬安攻守俱佳，表現很不錯。
雙方今天除了場上較勁，場外更是動員加油團助陣，新北市更將鼓、汽笛帶到球場，場面熱鬧，一開賽新北市副市長劉和然就連續解決3位打者，讓台北市無功而返，下半局更在一連串進攻下連拿3分，開賽就取得領先地位。
不過台北市府也展現不放棄精神，第二局隨即調整狀態，連得2分將比數追至1分差，3局上更利用連續安打，加上對手發生爆傳，連得4分將比數反超，終場就以6比3拿下勝利，昨天北市府也拿下勝利，取得兩連勝，成功在該項目拿下金牌。
侯友宜、蔣萬安在這場比賽均有安打、美技守備的演出，侯在4局上為接球與新北主計處長吳建國撞在一起，手部、嘴巴有些擦挫傷，為了比賽拚盡全力。侯友宜賽後受訪也說，市府團隊拚到最後一刻不放棄，自己有快50年沒有打棒壘球，很多局處首長也有小受傷，但大家都奮戰到最後一刻永不放棄，這樣精神令人敬佩，更誇讚蔣萬安攻守俱佳，「很不錯」。
蔣萬安也表示，賽前就要求大家要全力以赴，「這是對運動項目的尊重」，看到首長全力搶分、守備，雖然一開局陷入落後，大家有些緊張，但後面追分、超前展現運動精神，他也誇讚侯友宜很有運動細胞，雙方都有展現世壯運精神，更與新北市相約未來在很多比賽，可以繼續交流。
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言