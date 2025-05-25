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世壯運／雙北大戰！侯友宜為接球碰撞受傷 蔣萬安率北市府慢壘奪金

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
雙北市長皆大讚對手表現不錯，賽後開心大合照。記者林俊良／攝影
雙北市長皆大讚對手表現不錯，賽後開心大合照。記者林俊良／攝影

世壯運慢速壘球賽事這周末上演雙北市府對決，雙方今天更動員大陣仗應援團，新北市府今天一開賽就拿3分取得領先，不過北市府第3局靠安打、失誤一舉超前，最終6比3拿下金牌。這場比賽兩邊也拚盡全力，新北市長侯友宜為接飛球與隊友撞在一起有擦挫傷，所幸沒大礙，侯也大讚台北市長蔣萬安攻守俱佳，表現很不錯。

雙方今天除了場上較勁，場外更是動員加油團助陣，新北市更將鼓、汽笛帶到球場，場面熱鬧，一開賽新北市副市長劉和然就連續解決3位打者，讓台北市無功而返，下半局更在一連串進攻下連拿3分，開賽就取得領先地位。

不過台北市府也展現不放棄精神，第二局隨即調整狀態，連得2分將比數追至1分差，3局上更利用連續安打，加上對手發生爆傳，連得4分將比數反超，終場就以6比3拿下勝利，昨天北市府也拿下勝利，取得兩連勝，成功在該項目拿下金牌。

侯友宜、蔣萬安在這場比賽均有安打、美技守備的演出，侯在4局上為接球與新北主計處長吳建國撞在一起，手部、嘴巴有些擦挫傷，為了比賽拚盡全力。侯友宜賽後受訪也說，市府團隊拚到最後一刻不放棄，自己有快50年沒有打棒壘球，很多局處首長也有小受傷，但大家都奮戰到最後一刻永不放棄，這樣精神令人敬佩，更誇讚蔣萬安攻守俱佳，「很不錯」。

蔣萬安也表示，賽前就要求大家要全力以赴，「這是對運動項目的尊重」，看到首長全力搶分、守備，雖然一開局陷入落後，大家有些緊張，但後面追分、超前展現運動精神，他也誇讚侯友宜很有運動細胞，雙方都有展現世壯運精神，更與新北市相約未來在很多比賽，可以繼續交流。

新北市一開賽就取得3分領先，不過北市府在二、三局持續追分反超，最終拿下金牌。記者林俊良／攝影
新北市一開賽就取得3分領先，不過北市府在二、三局持續追分反超，最終拿下金牌。記者林俊良／攝影
世壯運慢速壘球賽事上演雙北市府大戰，台北市長蔣萬安今率隊以6比3擊敗新北市長侯友宜率領的新北市府隊，奪下該項目金牌。記者林俊良／攝影
世壯運慢速壘球賽事上演雙北市府大戰，台北市長蔣萬安今率隊以6比3擊敗新北市長侯友宜率領的新北市府隊，奪下該項目金牌。記者林俊良／攝影
新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安在這場比賽均有安打、美技守備的演出，侯在4局上為接球與新北主計處長吳建國撞在一起，手、嘴巴都有些擦挫傷，為了比賽拚盡全力。記者林俊良／攝影
新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安在這場比賽均有安打、美技守備的演出，侯在4局上為接球與新北主計處長吳建國撞在一起，手、嘴巴都有些擦挫傷，為了比賽拚盡全力。記者林俊良／攝影

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