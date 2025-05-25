世壯運馬拉松之父盧瑞山中風後 今完成「半馬」 哽咽謝妻救命恩人

世壯運田徑公路賽今天清晨在北市府前廣場起跑，「馬拉松之父」前國手、現任中華民國馬拉松協會秘書長盧瑞山，近年因中風休養生息，不過他報名本屆世壯運半馬（21.0975公里），以2小時11分29秒完賽，現場感動眾人，完美展現運動家精神。

這次盧瑞山特地邀請妻子呂筑安陪跑，他說，「這段日子，太太每天陪我跑步，我能回來都是因為她的鼓勵，今年對我來說就是重生的一年。」

盧瑞山分享「沒有嘗試，機會永遠是零」，「跑步是讓自己有更美好的未來，不是要跑給別人看的」。盧瑞山過去在2024年4月突然中風，一度喪失語言能力，甚至危及生命。他透露當初左半邊身體無法動彈，只能靠右手、右腳帶動身體，不過憑著運動員的意志力，經半年復健後逐漸恢復正常生活，但這次挑戰世壯運，依然是很冒險的決定。

「身體比之前更好，應該快康復了，就當作重新開始。」盧瑞山表示，這次比賽他已經練習好幾個月了，也在河堤配速跑過，雖然參賽會有很大風險，但他「對自己有信心。」完賽後，盧也笑說，不曉得自己是不是台灣第一位中風還來跑馬拉松的傻子，「這次我有很多收穫，心情變好、態度也成長很多，跑完不會累，而且很舒服，有回到過去的感覺。」

盧也感謝妻子呂筑安的陪跑，展現鶼鰈情深。他說，「這段日子，太太每天陪我跑步，我能回來都是因為她的鼓勵，今年對我來說，就是重生的一年。」說到這盧還不禁哽咽，「倒下的第一時間就是她送我到醫院，她是我的救命恩人。」

今天還有很多人都來替盧瑞山加油，讓他很感動，盧笑說，今天跑到最後還被問要不要上收容車，「我堅持不要，我要跑完它！」

本屆公路賽有不少名人、網紅參賽，包括法籍YouTuber酷（Ku）與其好友、獲本屆世壯運柔道男子M1（30-34歲）90公斤級金牌盧卡斯（Lucas Schaefer）也挑戰入門的10K賽程。