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人瑞標槍奪牌、9旬嬤奪5金 世壯運「不老F4」超圈粉

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
2025世界壯年運動會登場，多位高齡選手在賽場上的傑出表現成焦點。圖為在撐竿跳項目獲金牌的78歲選手鄭清榮。圖／取自蘇俊賓臉書
2025世界壯年運動會登場，多位高齡選手在賽場上的傑出表現成焦點。圖為在撐竿跳項目獲金牌的78歲選手鄭清榮。圖／取自蘇俊賓臉書

2025世界壯年運動會登場，除金曲歌王蕭煌奇在柔道賽事奪金引發關注，多位高齡選手在賽場上的傑出表現也成焦點。其中，有泰國人瑞在標槍項目擲出10.55公尺好成績；台灣88歲「噴射機阿嬤」潘秀雲克服退化性關節炎參賽；97歲唐成瑤一人奪得5面金牌；78歲的鄭清榮則成為撐竿跳項目最年長的金牌得主。4人好表現令桃園市副市長蘇俊賓大讚是「世壯運F4」。

來自泰國的蕯旺（Sawang Janpram）今年105歲，在標槍項目中擲出10.55公尺的成績。據悉，蕯旺直到80歲才開始規律運動，當時因為身邊朋友接連離世，讓他決心改變生活方式。在女兒的鼓勵下，他戒菸戒酒並積極投入運動訓練。25年來的堅持不僅讓他重獲健康，更在運動場上持續創下佳績。

88歲的潘秀雲被稱為「噴射機阿嬤」，她在63歲時被診斷出退化性關節炎，醫師建議置換人工關節。面對打擊，潘秀雲選擇每周拿著兩支拐杖到陽明山進行自主訓練，強化腿部肌群。她回憶初期訓練時每走一步都疼痛難耐，但經過25年的堅持，如今仍活躍在運動場上。

97歲的唐成瑤在游泳池畔總是面帶笑容，她同時參加游泳、田徑等多個項目，最終獲得5面金牌的佳績。特別的是，唐成瑤身穿自製的國旗圖案泳裝參賽，胸前的國旗圖案在池畔格外醒目，展現對國家的熱愛。

78歲的鄭清榮教授則在撐竿跳項目中完成比賽，成為本屆世壯運該項目最年長的金牌選手。世界撐竿跳紀錄保持者、被稱為「空中鳥人」的布卡特地現身為鄭清榮頒獎，這一幕成為賽事的經典畫面。

蘇俊賓日前在臉書分享4位選手的故事，並親自繪製圖卡製作「世壯運F4」系列，向這些不老英雄致敬。蘇俊賓表示，4人故事「比奧運還精彩」，展現的不只是運動成績，更是對生命的熱愛與堅持不懈的精神。

貼文發布後獲得廣大迴響，民眾紛紛留言表達感動，市議員徐玉樹、張碩芳也在留言區呼應。有網友認為這些故事「真的激勵人心，尤其對中老年人而言，風氣一旦帶起，長照問題將會舒緩」，也有民眾表示要將文章分享給家中長者作為鼓勵。

2025世界壯年運動會登場，多位高齡選手在賽場上的傑出表現成焦點。圖為97歲的唐成瑤一人奪得5面金牌。圖／取自蘇俊賓臉書
2025世界壯年運動會登場，多位高齡選手在賽場上的傑出表現成焦點。圖為97歲的唐成瑤一人奪得5面金牌。圖／取自蘇俊賓臉書
2025世界壯年運動會登場，多位高齡選手在賽場上的傑出表現成焦點。圖為泰國選手蕯旺在標槍項目擲出10.55公尺好成績。圖／取自蘇俊賓臉書
2025世界壯年運動會登場，多位高齡選手在賽場上的傑出表現成焦點。圖為泰國選手蕯旺在標槍項目擲出10.55公尺好成績。圖／取自蘇俊賓臉書
2025世界壯年運動會登場，多位高齡選手在賽場上的傑出表現成焦點。圖為88歲「噴射機阿嬤」潘秀雲。圖／取自蘇俊賓臉書
2025世界壯年運動會登場，多位高齡選手在賽場上的傑出表現成焦點。圖為88歲「噴射機阿嬤」潘秀雲。圖／取自蘇俊賓臉書

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