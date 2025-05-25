人瑞標槍奪牌、9旬嬤奪5金 世壯運「不老F4」超圈粉
2025世界壯年運動會登場，除金曲歌王蕭煌奇在柔道賽事奪金引發關注，多位高齡選手在賽場上的傑出表現也成焦點。其中，有泰國人瑞在標槍項目擲出10.55公尺好成績；台灣88歲「噴射機阿嬤」潘秀雲克服退化性關節炎參賽；97歲唐成瑤一人奪得5面金牌；78歲的鄭清榮則成為撐竿跳項目最年長的金牌得主。4人好表現令桃園市副市長蘇俊賓大讚是「世壯運F4」。
來自泰國的蕯旺（Sawang Janpram）今年105歲，在標槍項目中擲出10.55公尺的成績。據悉，蕯旺直到80歲才開始規律運動，當時因為身邊朋友接連離世，讓他決心改變生活方式。在女兒的鼓勵下，他戒菸戒酒並積極投入運動訓練。25年來的堅持不僅讓他重獲健康，更在運動場上持續創下佳績。
88歲的潘秀雲被稱為「噴射機阿嬤」，她在63歲時被診斷出退化性關節炎，醫師建議置換人工關節。面對打擊，潘秀雲選擇每周拿著兩支拐杖到陽明山進行自主訓練，強化腿部肌群。她回憶初期訓練時每走一步都疼痛難耐，但經過25年的堅持，如今仍活躍在運動場上。
97歲的唐成瑤在游泳池畔總是面帶笑容，她同時參加游泳、田徑等多個項目，最終獲得5面金牌的佳績。特別的是，唐成瑤身穿自製的國旗圖案泳裝參賽，胸前的國旗圖案在池畔格外醒目，展現對國家的熱愛。
78歲的鄭清榮教授則在撐竿跳項目中完成比賽，成為本屆世壯運該項目最年長的金牌選手。世界撐竿跳紀錄保持者、被稱為「空中鳥人」的布卡特地現身為鄭清榮頒獎，這一幕成為賽事的經典畫面。
蘇俊賓日前在臉書分享4位選手的故事，並親自繪製圖卡製作「世壯運F4」系列，向這些不老英雄致敬。蘇俊賓表示，4人故事「比奧運還精彩」，展現的不只是運動成績，更是對生命的熱愛與堅持不懈的精神。
貼文發布後獲得廣大迴響，民眾紛紛留言表達感動，市議員徐玉樹、張碩芳也在留言區呼應。有網友認為這些故事「真的激勵人心，尤其對中老年人而言，風氣一旦帶起，長照問題將會舒緩」，也有民眾表示要將文章分享給家中長者作為鼓勵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言