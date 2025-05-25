世壯運慢壘雙北市府二度交鋒 蔣萬安喊話：第二場就要拿金牌

世壯運慢速壘球賽今再度上演「雙北大戰」，除了場上較勁外，場下應援團也成亮點，新北市應援團準備鼓、汽笛應援將氣勢帶到最高，新北市長侯友宜也握拳表示有信心，而台北市長蔣萬安賽前也向隊友喊話，第二場就要拿下奪金牌，「千萬不要打第三場。」

雙北市府大戰昨在北市觀山棒球場展開，首場比賽北市以9比3拿下勝利，雙方今天下午2點再度對決，北市若取得兩連勝將直接拿下金牌，若新北板回一成，雙方將再一戰定勝負，雙方球員今天也提早半小時左右抵達賽場練習，現場更聚集不少應援團，場面熱鬧。

蔣萬安賽前接受媒體訪問表示，對於比賽就是全力以赴拼戰到最後一刻，不要受傷，也希望透過以球會友，讓雙北市府團隊間可以更加熟悉，未來有更多合作。而蔣練習時展現鬥志，團隊集合時也向各局處首長喊話全力拚戰，絕對要在這場拿下金牌，千萬不要打第三場，「這是氣勢的問題」。