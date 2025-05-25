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世壯運／運動家「撐竿跳鳥人」總會長曝最感人一幕

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
擁有「撐竿跳鳥人」封號的國際壯年運動總會會長Bubka說，雙北世壯運選手橫跨壯年到百歲人瑞，展現運動不分年齡，令他深受感動。圖／執委會提供
擁有「撐竿跳鳥人」封號的國際壯年運動總會會長Bubka說，雙北世壯運選手橫跨壯年到百歲人瑞，展現運動不分年齡，令他深受感動。圖／執委會提供

世壯運正如火如荼展開，國際壯年運動總會（International Masters Games Association,簡稱IMGA）會長Sergii Bubka這次也來台北參與。擁有「撐竿跳鳥人」封號的會長Bubka說，雙北世壯運選手橫跨壯年到百歲人瑞，展現運動不分年齡，令他深受感動。 

61歲Bubka擁有「撐竿跳鳥人」封號，來自烏克蘭Bubka曾連續六次拿下國際田徑總會世界錦標賽冠軍，並獲得一面奧運金牌(1988年首爾奧運)；他締造35次刷新男子撐竿跳高世界紀錄的傳奇紀錄，更成為史上首位成功越過6公尺與6公尺15障礙的選手。 目前他也是國際奧林匹克委員會委員，且於國際體壇擁有舉足輕重的地位，影響力深遠。 

Bubka造訪世壯運游泳賽場時表示，「看到97歲女士（指唐成瑤）依舊奮戰賽場，非常厲害，也讓很多人深受感動，他們都是運動員，運動幫助他們生活健康。」他說，壯年運動（Masters Sports）不僅促進健康長壽，更讓參加者享受競爭與友誼樂趣。 

Bubka也稱讚主辦單位，籌辦能力與硬體規畫「令人驚艷」，是一場成功的賽事。他說，「2025雙北世壯運真的很棒！在各方面達到高水準，從服務、設施、志工、裁判、主辦單位到精彩開幕典禮，都展現出每個細節的全力投入。」 

Bubka也希望所有參賽者都享受比賽、保持健康與建立友誼。壯年運動的核心在於「永續參與」，透過競技讓各年齡層維持活力，這就是賽事最珍貴的價值。

世壯運

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