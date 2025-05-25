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太可愛了！世壯運舉重來貴客 狐獴探頭探腦當忠實粉絲

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
一隻可愛狐獴在賽場外探頭照片，場內有選手準備比賽舉重，粉專小編配上旁白說「小小觀眾的偉大夢想 ...我也想上場！」讓許多網友看到貼文照片整個融化，直呼「這也太可愛了吧！」圖／引用花博公園粉專
一隻可愛狐獴在賽場外探頭照片，場內有選手準備比賽舉重，粉專小編配上旁白說「小小觀眾的偉大夢想 ...我也想上場！」讓許多網友看到貼文照片整個融化，直呼「這也太可愛了吧！」圖／引用花博公園粉專

世壯運賽事正如火如荼展開，臉書花博公園粉專貼出一張花博舉重賽場外，一隻可愛狐獴在賽場外、靜靜坐玻璃門外，「探頭探腦」模樣，後面正有選手準備比賽，小編配旁白說，「小小觀眾的偉大夢想 ......我也想上場！」許多網友看到貼文照片整個融化，直呼「這也太可愛了吧！」

花博公園粉專貼文說，今天在2025雙北世界壯年運動會舉重場外，我們發現了一位特別的「粉絲」，站得筆直、目光堅定！

小編說，牠靜靜地坐在玻璃門外，目不轉睛地看著選手們奮力舉起一桿桿重量，看得出來牠不是路過，而是心裡早已立下志願：「長大以後，我也要成為能站上舉重舞台的一員！」在玻璃門外的牠，或許無法進場，但那份對運動的熱情、對舞台的嚮往，卻穿透了每一位選手的心。

粉專小編似乎也被小狐獴感染，寫下「致每一位在場上全力以赴的選手」：「你們的每一次出場，不只是為了自己，還激勵了台下每一位觀眾與這位小小觀眾一樣特別的存在。讓我們一起為選手們喝采，也為每一個擁有夢想的靈魂加油！」

一隻可愛狐獴在賽場外探頭探腦照片，場內有選手準備比賽舉重，粉專小編配上旁白說「小小觀眾的偉大夢想 ...我也想上場！」讓許多網友看到貼文照片整個融化，直呼「這也太可愛了吧！」圖／引用花博公園粉專
一隻可愛狐獴在賽場外探頭探腦照片，場內有選手準備比賽舉重，粉專小編配上旁白說「小小觀眾的偉大夢想 ...我也想上場！」讓許多網友看到貼文照片整個融化，直呼「這也太可愛了吧！」圖／引用花博公園粉專

世壯運

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