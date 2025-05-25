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市長當先鋒！慢壘雙北對決 首戰北市勝

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
世壯運慢速壘球昨上演「雙北大戰」， 新北市長侯友宜（右）擔任新北市隊開路先鋒，雖然首局就敲出安打上壘，但隨後在三壘前被台北市長蔣萬安（左）觸殺出局。記者余承翰／攝影
世壯運慢速壘球昨上演「雙北大戰」， 新北市長侯友宜（右）擔任新北市隊開路先鋒，雖然首局就敲出安打上壘，但隨後在三壘前被台北市長蔣萬安（左）觸殺出局。記者余承翰／攝影

世壯運慢速壘球賽昨上演「雙北大戰」，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜各率局處首長對決，蔣萬安從侯友宜手中擊出安打，侯也數度上壘，最終北市打擊大爆發，以9比3勝出，今天兩隊將再對壘。

雙北大戰在北市觀山棒球場展開，雖然下起細雨，但兩隊都提早到場熱身，新北的啦啦隊陣容不小，喇叭、鑼鼓喧天。

新北隊先攻，侯友宜擔任開路先鋒，一開局就上壘，但在靠隊友推進時，被擔任三壘手的蔣萬安觸殺在三壘前。

一局下半，侯友宜擔綱先發投手，蔣萬安也當第一棒，相中侯投出接近腰帶一球，揮出中間方向的一壘安打，隨即新北隊調動守備，侯改任一壘手，蔣萬安也靠著隊友接連安打，跑回北市第一分。

北市終場以9比3勝新北，蔣萬安賽後說，以1到10分，侯市長的表現有「12分」，充滿拚勁，不僅腳程非常快，兩次打擊都有上壘，守備能力也強，侯市長帶領的每個局處首長都很厲害，例如新北市副市長劉和然投得非常準，有職業級身手。

侯友宜指出，蔣萬安打擊不錯，守備也守得很好，接球接得很標準，是有很好運動細胞的首長；侯表示很享受這場比賽，尤其女性首長用身體擋球的勇氣精神可嘉，過程中團隊合作最重要，雙北在市政建設要更攜手合作，世壯運也一定辦得漂亮又成功。

慢壘45歲以上混合公開組僅雙北市首長隊報名，兩隊今將再度對決，北市昨已先搶下一勝，若再獲勝將奪公開組金牌。

蔣萬安 侯友宜 世壯運

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世壯運／慢速壘球迎來雙北大戰 侯友宜攻防展現優異身手

影／世壯運雙北慢壘對決 蔣萬安觸殺侯友宜出局

世壯運／慢壘對決北市9比3勝新北 蔣萬安給侯友宜表現打12分

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