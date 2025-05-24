快訊

一張圖看天氣！下周4變化 兩日「全台濕爆」各地恐炸雷雨

中職／狂！徐若熙「解禁」飆8局好投 噴火龍大字爆炎燒盡雄鷹

國3和美路段休旅車爆胎失控翻覆 遭後車追撞6人受傷送醫

世壯運／陳信安扛控衛狂飆妙傳 笑說一度想休息

中央社／ 新北24日電
「台灣飛人」陳信安今天在世壯運籃球項目屢屢展現妙傳助攻。記者劉肇育／攝影
「台灣飛人」陳信安今天在世壯運籃球項目屢屢展現妙傳助攻。記者劉肇育／攝影

「台灣飛人」陳信安今天在世壯運籃球項目屢屢展現妙傳助攻，搭配林冠綸轟進8記三分球，聯手率隊以81比70取勝，不過陳信安笑說一度很想休息。

現年44歲的陳信安被譽為「台灣飛人」，這次世壯運與昔日戰友林冠綸、岳瀛立、簡嘉宏及左從凱等人再度攜手，角色也從過去飛天遁地的小前鋒，變成在場上控制節奏的控球後衛，今天也屢屢傳出精彩助攻，幫助球隊在首戰獲勝。

陳信安賽後接受媒體聯訪時指出，隨著年紀漸長需要改變打球方式，尤其岳瀛立、簡嘉宏的狀態不錯，外線則有林冠綸、左從凱，因此容易進帳助攻，並打趣表示自己打控衛身材比較吃香，「這是世界籃球趨勢，我們打得是世壯運。」

賽後開玩笑說要「打1休2」，陳信安透露原先計畫今天來調整狀況，沒想到比賽過程太激烈，尤其第3節比分拉鋸，導致上場時間時間比預期多一些，讓他中間一度很想要休息，「不過我打得很開心。」

至於過去有瘋狂射手之稱的林冠綸，此役狂轟28分，包含飆進8記三分彈，他透露自從開始擔任教練後，就沒有從事籃球相關訓練，只有靠跑步、重訓維持身材，「投籃手感就是以前練得多，畢竟是『吃飯』的武器，但現在對我們這批球員來說，快樂享受籃球比較重要。」

針對林冠綸的火燙手感，負責執掌兵符的總教練許晉哲提到並不訝異，因為練習賽林冠綸也是這樣投，並在賽前特別交代大家要讓林冠綸投開，「他的整體投籃維持最好，可以幫助球隊把分數拉開。」

與昔日愛徒們再度齊聚，許晉哲表示，這次世壯運就是以球會友，把過去的戰友聚集起來，「很開心能夠跟他們再次聯手。」

世壯運

延伸閱讀

世壯運／快樂教主林冠綸回來了 沒練球卻單場飆8三分球

世壯運／首戰險勝蒙古！林冠綸飆28分、陳信安客串控球

TPBL／季後挑戰賽G1慘輸雲豹45分 雷蒙恩：這不是戰神的籃球

籃球／富邦勇士力拚惜敗 富邦金控感謝球迷支持 24日感恩會

相關新聞

世壯運／首戰險勝蒙古！林冠綸飆28分、陳信安客串控球

雙北世界壯年運動會男籃賽事今天在輔大中美堂舉行，由許晉哲執掌兵符，陳信安、林冠綸、左從凱、王志群等傳奇球星，以及藝人王陽...

世壯運／蕭煌奇柔道奪金牌 自曝還有「大絕招」沒用

「金曲歌王」蕭煌奇下月將在第36屆金曲獎角逐首座「最佳華語男歌手獎」寶座，今先挑戰世壯運柔道項目，雖然帶傷上陣，對戰自己...

世壯運／陳信安扛控衛狂飆妙傳 笑說一度想休息

「台灣飛人」陳信安今天在世壯運籃球項目屢屢展現妙傳助攻，搭配林冠綸轟進8記三分球，聯手率隊以81比70取勝，不過陳信安笑...

世壯運／慢速壘球迎來雙北大戰 侯友宜攻防展現優異身手

雙北世壯運慢速壘球今日迎來雙北大戰，由新北市長侯友宜領軍的新北市隊，對決台北市長蔣萬安帶領的台北市隊，在大雨中開打，二隊...

世壯運／快樂教主林冠綸回來了 沒練球卻單場飆8三分球

前新竹攻城獅隊總教練林冠綸今天在世壯運代表Bully mother bbq出賽，單場狂飆8記三分球拿下全隊最高的28分，...

世壯運／蕭煌奇帕拉柔道摘金 笑稱比演唱會還緊張

台灣金曲歌王蕭煌奇今天帶著肩傷在世壯運帕拉柔道男子90公斤級賽事，以2連勝之姿摘下金牌，他笑說心情比演唱會還要緊張，並開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。