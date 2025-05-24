世壯運／陳信安扛控衛狂飆妙傳 笑說一度想休息

「台灣飛人」陳信安今天在世壯運籃球項目屢屢展現妙傳助攻，搭配林冠綸轟進8記三分球，聯手率隊以81比70取勝，不過陳信安笑說一度很想休息。

現年44歲的陳信安被譽為「台灣飛人」，這次世壯運與昔日戰友林冠綸、岳瀛立、簡嘉宏及左從凱等人再度攜手，角色也從過去飛天遁地的小前鋒，變成在場上控制節奏的控球後衛，今天也屢屢傳出精彩助攻，幫助球隊在首戰獲勝。

陳信安賽後接受媒體聯訪時指出，隨著年紀漸長需要改變打球方式，尤其岳瀛立、簡嘉宏的狀態不錯，外線則有林冠綸、左從凱，因此容易進帳助攻，並打趣表示自己打控衛身材比較吃香，「這是世界籃球趨勢，我們打得是世壯運。」

賽後開玩笑說要「打1休2」，陳信安透露原先計畫今天來調整狀況，沒想到比賽過程太激烈，尤其第3節比分拉鋸，導致上場時間時間比預期多一些，讓他中間一度很想要休息，「不過我打得很開心。」

至於過去有瘋狂射手之稱的林冠綸，此役狂轟28分，包含飆進8記三分彈，他透露自從開始擔任教練後，就沒有從事籃球相關訓練，只有靠跑步、重訓維持身材，「投籃手感就是以前練得多，畢竟是『吃飯』的武器，但現在對我們這批球員來說，快樂享受籃球比較重要。」

針對林冠綸的火燙手感，負責執掌兵符的總教練許晉哲提到並不訝異，因為練習賽林冠綸也是這樣投，並在賽前特別交代大家要讓林冠綸投開，「他的整體投籃維持最好，可以幫助球隊把分數拉開。」

與昔日愛徒們再度齊聚，許晉哲表示，這次世壯運就是以球會友，把過去的戰友聚集起來，「很開心能夠跟他們再次聯手。」